25 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Neşet Ertaş ölüm tarihi ne zaman, neden öldü? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve türküleri...

Neşet Ertaş ölüm tarihi ne zaman, neden öldü? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve türküleri...

Türk halk müziği sahnesinin eşsiz ismi, besteci, söz yazarı ve halk ozanı Neşet Ertaş, 11. ölüm yıl dönümünde hala gönüllerimizde yaşıyor. Onun şarkıları ve sözleri, yıllardan beri dinleyicilerini hem gözyaşlarına boğuyor hem de gülümsetiyor. Aslen Kırşehirli olan bu büyük sanatçının babası, kendisi gibi bağlama ustası olan Muharrem Ertaş'tı. Neşet Ertaş'ın eşsiz mirası, onun ardında bıraktığı unutulmaz eserlerle dolu. İşte Neşet Ertaş'ın hayatı...

Giriş Tarihi: 25.09.2023 06:38
  • 1
  • 7
Neşet Ertaş ölüm tarihi ne zaman, neden öldü? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve türküleri...

2012 yılında aramızdan ayrılan Neşet Ertaş, ölüm yıl dönümünde Türk müziği dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Şarkıları ve sözleriyle insanların ruhuna dokunan bu ünlü ozan, Türk edebiyatının ozan geleneğinin 21. yüzyıldaki parlak temsilcilerindendir. Neşet Ertaş'ın eserleri, yıllardan beri dillerden düşmeyen ve her dinlendiğinde insanlara derin duygusal anlar yaşatan eserlerdir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Neşet Ertaş ölüm tarihi ne zaman, neden öldü? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve türküleri...

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi, Abdallar (Kırtıllar) köyünde 1938'de dünyaya gelen halk ozanı, 8 yaşına kadar doğduğu köyde yaşadı. Daha sonra ailesiyle İbikli (Çiçekdağı) köyüne yerleşen Ertaş, müzik hayatına da kendisi gibi saz üstadı olan babası Muharrem Ertaş sayesinde başladı. Bozlak türkülerini feryat olarak nitelendiren Ertaş'ın ilk çalgısı annesi Döne Ertaş'ın çamaşır tokacına tel takmak suretiyle yaptığı oyuncak bağlamaydı. Okula gidemeyen, fakat çok küçük yaşta bağlama ve keman çalmayı öğrenen sanatçı, okumayı da ağabeyi Necati Ertaş'tan öğrendi. Neşet Ertaş, çocukluğunda babasıyla birlikte Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Keskin, Yerköy, Kayseri, Yozgat gibi birçok yeri gezerek saz çalıp, türküler söyledi.

  • 3
  • 7
Neşet Ertaş ölüm tarihi ne zaman, neden öldü? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve türküleri...

14 YAŞINDA İLK PLAĞINI ÇIKARDI

Babasından müzikle ilgili pek çok şey öğrenen Ertaş, 14 yaşında İstanbul'a gelerek ilk plağını 1957'de babasının yazdığı "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül" türküsüyle çıkardı. Bu çalışması geniş kitlelere ulaşan Ertaş, kısa sürede Anadolu'nun tamamında tanınan ve dinlenen bir halk ozanı oldu.

Yaklaşık iki yıl boyunca İstanbul'da plak, kaset ve konser çalışmaları yapan Ertaş, daha sonra Ankara'ya yerleşti ve sanat hayatını burada sürdürdü. Usta müzisyen, bu süreçte "Türkülerin Babası", "Anadolu Efsanesi" ve "Abdal Müzisyen" gibi isimlerle de anılmaya başlandı. Mahalli sanatçı unvanıyla Ankara Radyosu'nda programlar yapan Ertaş, Leyla Hanım ile tanışıp evlendi ve çiftin 3 çocuğu oldu fakat 7 yıl sonra eşinden ayrıldı.

  • 4
  • 7
Neşet Ertaş ölüm tarihi ne zaman, neden öldü? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve türküleri...

Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle enstrüman çalamaz hale gelen ve tedavi için Almanya'ya yerleşen Ertaş, çocuklarının eğitimi ve sanat çalışmaları dolayısıyla uzun süre bu ülkede ikamet etti. Türkiye'de plakları, radyo programları, konser ve düğün performanslarıyla büyük bir üne kavuşan Ertaş, Almanya'daki birinci kuşak Türk göçmenler tarafından da çok sevilen bir isim oldu. Kendi üslubuyla gelenekten gelen türküleri icra eden Ertaş, 2000 yılında İstanbul'da yeniden sevenlerinin karşısına çıktı.

Abdallık kültürünün son efsanesi olarak bilinen Ertaş, Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine teklif edilen "Devlet Sanatçısı" unvanını kabul etmedi.

  • 5
  • 7
Neşet Ertaş ölüm tarihi ne zaman, neden öldü? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve türküleri...

Hayatta olduğu dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Unesco Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi" kapsamında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan edilen Ertaş, eserlerinde Anadolu insanının acı ve kederini dile getirdi.

Ertaş'a, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 2011'de fahri doktora unvanı verildi, sanatçının bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuarlarda ders olarak okutuldu.