25 Eylül 2023, Pazartesi
Neşet Ertaş ölüm tarihi ne zaman, neden öldü? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve türküleri...
Türk halk müziği sahnesinin eşsiz ismi, besteci, söz yazarı ve halk ozanı Neşet Ertaş, 11. ölüm yıl dönümünde hala gönüllerimizde yaşıyor. Onun şarkıları ve sözleri, yıllardan beri dinleyicilerini hem gözyaşlarına boğuyor hem de gülümsetiyor. Aslen Kırşehirli olan bu büyük sanatçının babası, kendisi gibi bağlama ustası olan Muharrem Ertaş'tı. Neşet Ertaş'ın eşsiz mirası, onun ardında bıraktığı unutulmaz eserlerle dolu. İşte Neşet Ertaş'ın hayatı...
Giriş Tarihi: 25.09.2023 06:38
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