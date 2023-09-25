Neşet Ertaş ölüm tarihi ne zaman, neden öldü? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve türküleri...

14 YAŞINDA İLK PLAĞINI ÇIKARDI

Babasından müzikle ilgili pek çok şey öğrenen Ertaş, 14 yaşında İstanbul'a gelerek ilk plağını 1957'de babasının yazdığı "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül" türküsüyle çıkardı. Bu çalışması geniş kitlelere ulaşan Ertaş, kısa sürede Anadolu'nun tamamında tanınan ve dinlenen bir halk ozanı oldu.

Yaklaşık iki yıl boyunca İstanbul'da plak, kaset ve konser çalışmaları yapan Ertaş, daha sonra Ankara'ya yerleşti ve sanat hayatını burada sürdürdü. Usta müzisyen, bu süreçte "Türkülerin Babası", "Anadolu Efsanesi" ve "Abdal Müzisyen" gibi isimlerle de anılmaya başlandı. Mahalli sanatçı unvanıyla Ankara Radyosu'nda programlar yapan Ertaş, Leyla Hanım ile tanışıp evlendi ve çiftin 3 çocuğu oldu fakat 7 yıl sonra eşinden ayrıldı.