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Haberler Galeri 1 milyonu açtırmaya hak kazandı: Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Hedef 5 milyon…

1 milyonu açtırmaya hak kazandı: Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Hedef 5 milyon…

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yenilenen ödül miktarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da yarışmacıların başarılı performansları yer alırken Ahmet Talha Dağlı isimli yarışmacı 500 bin lira değerinde olan "Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?" sorusuna doğru cevap vererek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Genç yarışmacı Dağlı'nın hedefi 5 milyon. İşte Milyoner'de nefeslerin kesildiği o anlar...

Giriş Tarihi: 25.09.2023 00:59 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 01:09
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1 milyonu açtırmaya hak kazandı: Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Hedef 5 milyon…

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni günü ve yenilenen ödül miktarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 milyonu açtırmaya hak kazandı: Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Hedef 5 milyon…

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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1 milyonu açtırmaya hak kazandı: Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Hedef 5 milyon…
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1 milyonu açtırmaya hak kazandı: Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Hedef 5 milyon…
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1 milyonu açtırmaya hak kazandı: Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Hedef 5 milyon…