Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Neşe Erbek davayı kazandı! Ezgi Eyüboğlu 127 bin TL tazminat ödeyecek Neşe Erbek davayı kazandı! Ezgi Eyüboğlu 127 bin TL tazminat ödeyecek
Eski model Neşe Erbek, menajerlik şirketine bağlı olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu'na dava açtı. Ajansın haberi olmadan bir diziyle anlaşan Eyüboğlu, davayı kaybetti. Mahkeme, Ezgi Eyüboğlu'nun 127 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
Giriş Tarihi: 20.11.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 16:23
Eski model ve Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk, oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla 2012 yılında 3 yıl sürecek bir sözleşme imzaladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2015 yılında biten sözleşme, tarafların sessiz kalması sonucu hüküm gereği 3 yıl daha uzadı. Eyüboğlu, ajansın haberi olmadan "Payitaht Abdülhamid" adlı dizide rol almaya başlayınca Erberk Ajans'ın avukatları İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.
3 yıl önce açılan davada Erberk'in avukatları "Oyuncu, sözleşmeyi haksız yere feshederek başka bir ajansla anlaşmıştır. 35 bin dolar şart bedeli, 15 bin lira alacak ve 25 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; mahkeme, Ezgi Eyüboğlu'nun 127 bin lira cezai şart ücretini 3 yıllık faiziyle birlikte Neşe Erberk'e ödemesine karar verdi.