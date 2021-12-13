Nejat İşler alkolün dozunu kaçırdı! Muhabirlere küfürler yağdırdı

Geçtiğimiz yıllarda ağır sağlık sorunları yaşayan ve ölümden dönen Nejat İşler, önceki gün Asmalımescit'te görüntülendi. Alkol ve sigara yasağı olan İşler, ortalığı birbirine kattı. Rıza Kocaoğlu ile çıktığı gecede alkolün dozunu kaçıran İşler, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabirlere önce küfür ve hakaretler savurdu.