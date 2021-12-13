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Nejat İşler alkolün dozunu kaçırdı! Muhabirlere küfürler yağdırdı

Geçtiğimiz yıllarda ağır sağlık sorunları yaşayan ve ölümden dönen Nejat İşler, önceki gün Asmalımescit'te görüntülendi. Alkol ve sigara yasağı olan İşler, ortalığı birbirine kattı. Rıza Kocaoğlu ile çıktığı gecede alkolün dozunu kaçıran İşler, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabirlere önce küfür ve hakaretler savurdu.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 09:25
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Nejat İşler alkolün dozunu kaçırdı! Muhabirlere küfürler yağdırdı

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından uzun zamandır İstanbul gece hayatında görünmeyen oyuncu Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit'de Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Uluç Bayraktar ile görüntülendi.

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Nejat İşler alkolün dozunu kaçırdı! Muhabirlere küfürler yağdırdı

Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, mekan kapısında kendisini görüntüleyen muhabirlere ağza alınmayacak küfürler etti.

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Nejat İşler alkolün dozunu kaçırdı! Muhabirlere küfürler yağdırdı

Yıllar önce geçirdiği rahatsızlık sonucu üç ay yoğun bakımda kalan Nejat İşler'e doktorlar alkol ve sigara yasağını koymuştu.

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Nejat İşler alkolün dozunu kaçırdı! Muhabirlere küfürler yağdırdı

AYAKTA GÜÇLÜKLE DURDU

Mekan kapısında duran müşteriler, muhabirleri teskin ederek, "Arkadaşlar aldırmayın tanımıyor musunuz hiç değişmemiş her zamanki Nejat İşler siz takılmayın "diyerek araya girdiler.

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Nejat İşler alkolün dozunu kaçırdı! Muhabirlere küfürler yağdırdı

Gecenin ilerleyen saatinde mekandan ayrılmak isteyen İşler, Kocaoğlu'nun omzuna tutunarak kendilerine çağrılan taksiye doğru yürürken ayakta güçlükle durdular.