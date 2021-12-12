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Kadir İnanır’dan son dakika sevindiren haber! Taburcu oldu!

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'dan hayranlarının yüzünü güldürecek son dakika haberi geldi. Muğla'da hastalandıktan sonra hastaneye kaldırılan, ardından da beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen Kadir İnanır, bir müddet yoğun bakım sevisinde kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya çıkarılmıştı. Serviste takibi devam ederken Kadir İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyata alınmıştı. Geçen günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından paylaşılan Kadir İnanır hayranlarına derin bir nefes aldırdı. Denizli Pamukkale Ünüversitesi'nde bir süredir tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'ın taburcu olduğu öğrenildi. Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2021 16:52
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Kadir İnanır’dan son dakika sevindiren haber! Taburcu oldu!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım tarihinde aniden kötüleşen Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kadir İnanır’dan son dakika sevindiren haber! Taburcu oldu!

Beyin damarına pıhtı attığı belirlenen İnanır, bir süre yoğun bakım servisinde kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.

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Kadir İnanır’dan son dakika sevindiren haber! Taburcu oldu!

ACİL AMELİYATA ALINDI

Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

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Kadir İnanır’dan son dakika sevindiren haber! Taburcu oldu!

KADİR İNANIR TABURCU OLDU

Muğla'da rahatsızlanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi gören Kadir İnanır'ın geçtiğimiz günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından yayınlanmıştı. Sevenlerinin mutlu haber beklediği İnanır'ın tedavisinin tamamlandığı ve taburcu olduğu öğrenildi.

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Kadir İnanır’dan son dakika sevindiren haber! Taburcu oldu!

22 GÜNDÜR GÖZETİM ALTINDAYDI

22 gündür gözetim altına tutulan usta oyuncu, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Dün akşam saatlerinde sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.