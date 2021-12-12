Kadir İnanır’dan son dakika sevindiren haber! Taburcu oldu!

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'dan hayranlarının yüzünü güldürecek son dakika haberi geldi. Muğla'da hastalandıktan sonra hastaneye kaldırılan, ardından da beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen Kadir İnanır, bir müddet yoğun bakım sevisinde kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya çıkarılmıştı. Serviste takibi devam ederken Kadir İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyata alınmıştı. Geçen günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından paylaşılan Kadir İnanır hayranlarına derin bir nefes aldırdı. Denizli Pamukkale Ünüversitesi'nde bir süredir tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'ın taburcu olduğu öğrenildi. Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

İHA Giriş Tarihi: 12.12.2021 16:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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