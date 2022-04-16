16 Nisan 2022, Cumartesi
Nejat İşler alkol nedeniyle yerlerde süründü! Gazetecilere hakaret yağdırdı
Asmalımescit'te arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan Nejat İşler alkolü fazla kaçırdı. Mekanda tanıştığı kız arkadaşıyla kameralara takılan 50 yaşındaki oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti. Muhabirlerin "Zor yürüyorsunuz" sözlerine üzerine sinirlenen İşler hakaretler yağdırdı. Arkadaşlarının müdahalesi ile taksiye bindirilen İşler, kameralara orta parmak işareti yaparken, otele giriş yaparken defalarca yere düştü.
Giriş Tarihi: 16.04.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 11:09
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