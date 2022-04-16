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Nejat İşler alkol nedeniyle yerlerde süründü! Gazetecilere hakaret yağdırdı

Asmalımescit'te arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan Nejat İşler alkolü fazla kaçırdı. Mekanda tanıştığı kız arkadaşıyla kameralara takılan 50 yaşındaki oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti. Muhabirlerin "Zor yürüyorsunuz" sözlerine üzerine sinirlenen İşler hakaretler yağdırdı. Arkadaşlarının müdahalesi ile taksiye bindirilen İşler, kameralara orta parmak işareti yaparken, otele giriş yaparken defalarca yere düştü.

Giriş Tarihi: 16.04.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 11:09
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Nejat İşler alkol nedeniyle yerlerde süründü! Gazetecilere hakaret yağdırdı

Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Saygı' dizisinde 'Ercüment Çözer' karakterini canlandıran Nejat İşler, önceki gece bir grup arkadaşı ile Beyoğlu Asmalımescit'de eğlendi.

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Nejat İşler alkol nedeniyle yerlerde süründü! Gazetecilere hakaret yağdırdı

İlerleyen saatlerde alkolün dozunu kaçıran ve ayakta durmakta zorlanan oyuncu yere düştü. Arkadaşlarının anında müdahalesi ile ciddi bir hasar almaktan kurtulan İşler, eğlenmeye ve alkol almaya devam etti.

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Nejat İşler alkol nedeniyle yerlerde süründü! Gazetecilere hakaret yağdırdı

HAKARETLER YAĞDIRDI!

Arkadaşları tarafından mekanın içine sokularak bir yere oturtulan ünlü oyuncu, saatler sonra mekandan ayrılmak için dışarı çıktı. Ne olduysa bundan sonra oldu!

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Nejat İşler alkol nedeniyle yerlerde süründü! Gazetecilere hakaret yağdırdı

Mekanda samimi şekilde eğlendiği bir kadın ile dışarı çıkan ve çağırdıkları taksiyi mekana sıfır yanaştırtan İşler, taksiye binmek yerine kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretler yağdırmaya başladı.

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Nejat İşler alkol nedeniyle yerlerde süründü! Gazetecilere hakaret yağdırdı

"ASIL SİZ AYAKTA DURAMIYORSUNUZ!"

Muhabirlerin "Nejat Bey alkolü fazla kaçırdınız galiba, zor yürüyorsunuz" sözüne çok sinirlenen oyuncu, "Asıl siz ayakta duramıyorsunuz" karşılığını verdi. Muhabirlere el kol hareketleri ile hakaretler yağdıran İşler, arkadaşlarının müdahalesi ile taksiye bindirilirken, dengesini kaybedip tekrar düştü.