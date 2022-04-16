Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşkı belgelendi! Londra sokaklarında yakalandılar

Hande Erçel Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde bir mekandan çıkarken görüntülenen ikili, objektiflerden kaçmak için yurtdışına gitti. Ancak hayranlarının kamerasından kaçamadı. İkili bu kez de Londra sokaklarında görüntülendi.