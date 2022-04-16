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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşkı belgelendi! Londra sokaklarında yakalandılar

Hande Erçel Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde bir mekandan çıkarken görüntülenen ikili, objektiflerden kaçmak için yurtdışına gitti. Ancak hayranlarının kamerasından kaçamadı. İkili bu kez de Londra sokaklarında görüntülendi.

Giriş Tarihi: 16.04.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 09:54
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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşkı belgelendi! Londra sokaklarında yakalandılar

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşklarıyla manşetleri süsleyen Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, çareyi yurt dışına kaçmakta buldu.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşkı belgelendi! Londra sokaklarında yakalandılar

Gözlerin üzerine çevrildiği ünlü çift, Türkiye'de objektiflerden kaçmayı başardı ancak bu kez de İngiltere'de faka bastı.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşkı belgelendi! Londra sokaklarında yakalandılar

Aşklarının tadını sessiz sedasız Londra'da çıkarmak isteyen Erçel ve Yıldırım, meraklı hayranlarının objektifinden kurtulamadı.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşkı belgelendi! Londra sokaklarında yakalandılar

İkilinin arkadan çekilen bir pozu tartışma yarattı.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşkı belgelendi! Londra sokaklarında yakalandılar

Herkes fotoğraftaki kişilerin Hande Erçel ile Kaan Yıldırım olup olmadığını tartışırken güzel oyuncunun çizmeleri duruma açıklık getirdi.