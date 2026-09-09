-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Türkiye’ye geldiler, hayran kaldılar! Futbolcu eşlerinden Trabzon ve İstanbul övgüsü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi'nin eşi Roksana Malinovska, Trabzon'a hayran kaldı. Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood'un nişanlısı Harriet Robson ve Başakşehirli futbolcu Davie Selke ile eşi Evelyn Selke de İstanbul'un güzellikleri ve eşsiz lezzetlerine hayranlıklarını dile getirdi.

Türkiye’ye geldiler, hayran kaldılar! Futbolcu eşlerinden Trabzon ve İstanbul övgüsü 1

Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi'nin eşi Roksana Malinovska, Trabzon'a hayran kaldı. Şehirde gördüğü yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Malinovska, Trabzon'un doğası, insanları ve sunduğu imkanlarla ilgili övgü dolu sözler söyledi.

Türkiye’ye geldiler, hayran kaldılar! Futbolcu eşlerinden Trabzon ve İstanbul övgüsü 2

"TRABZON BİZİ, BİZ DE ONU ÇOK SEVDİK"

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Roksana Malinovska, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Çocukları seviyorlar, doğa harika ve ihtiyacınız olan her şeye ulaşabiliyorsunuz. Trabzon bizi, biz de onu çok sevdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye geldiler, hayran kaldılar! Futbolcu eşlerinden Trabzon ve İstanbul övgüsü 3

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞER FUTBOLCU EŞİ

Türkiye'ye yerleşen futbolcu yakınlarının şehir hayatına gösterdiği ilgi bununla sınırlı kalmadı. Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood'un nişanlısı Harriet Robson da İstanbul'u keşfetmek için kolları sıvadı.

Türkiye’ye geldiler, hayran kaldılar! Futbolcu eşlerinden Trabzon ve İstanbul övgüsü 4

Greenwood'un transferiyle birlikte ülke değiştiren Robson, İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarını yakından tanımak için gezi rehberi kitapları aldı.

Türkiye’ye geldiler, hayran kaldılar! Futbolcu eşlerinden Trabzon ve İstanbul övgüsü 5

Gitmek istediği yerleri tek tek belirleyen Robson, arkadaşıyla birlikte sık sık İstanbul'un farklı noktalarını gezdi. Robson, İstanbul'da kaldığı süre boyunca lüks bir otelde konaklayarak Boğaz manzarasının da tadını çıkardı.

Türkiye’ye geldiler, hayran kaldılar! Futbolcu eşlerinden Trabzon ve İstanbul övgüsü 6

DAVIE SELKE'DEN YAKINLARINA İSTANBUL TURU

Başakşehir forması giyen Alman futbolcu Davie Selke ve eşi Evelyn Selke de Türkiye'ye gelen yakınlarına İstanbul'u gezdirdi. Çift, İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarının yanı sıra kentin öne çıkan gastronomi duraklarını da ziyaret etti.

Selke, konuklarını ilk olarak Rumelihisarı'nda Boğaz manzarası eşliğinde kahvaltıya götürdü. Sevdiği Türk lezzetlerini yakınlarına tattıran futbolcu, "Burayı çok seviyorum. Boğaz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlarıma favori ürünlerimi söyledim. Menemen, yumurta, bal kaymak ve tabii ki çay" dedi.

Türkiye’ye geldiler, hayran kaldılar! Futbolcu eşlerinden Trabzon ve İstanbul övgüsü 7

Ekip daha sonra Beşiktaş'a geçerek tatlı molası verdi. Ardından aynı bölgede bir mantıcıya uğradı. Ertesi güne ise Moda'da başlayan grup, semtin atmosferinden de övgüyle bahsetti.

Evelyn Selke, "Moda harika bir yer. Gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Burada güne başlamak, manzara eşliğinde çay ve kahve içmek harika" ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye geldiler, hayran kaldılar! Futbolcu eşlerinden Trabzon ve İstanbul övgüsü 8

BALIK DÜRÜM İKRAM ETTİ

Selke çifti ve arkadaşlarının İstanbul turunda bir sonraki durak Kadıköy oldu. Kahvaltıda tost yiyen grup, öğle saatlerinde Kadıköy'de lahmacun ve pide tattı. Yemek sonrasında ise çay ve Türk kahvesi keyfi yaptı.

Çiftin akşam yemeği için rotası Karaköy oldu. Davie Selke, konuklarına burada balık dürüm ikram etti.

Selke, balık dürüm için "Çok lezzetli ve tam bir fiyat-performans yemeği. Hem doyuyorsunuz hem de ucuza harika bir yemek deneyimliyorsunuz" dedi.

Türkiye’ye geldiler, hayran kaldılar! Futbolcu eşlerinden Trabzon ve İstanbul övgüsü 9

"İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR"

İstanbul gezisinin ardından Davie ve Evelyn Selke çifti, şehirle ilgili düşüncelerini de paylaştı.

Çift, "İstanbul harika bir şehir. İnsanlara her zaman birçok güzellik sunuyor. Hem tarihi güzellikleri var hem de birçok lezzet durağında keyifli vakit geçirebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Sinem Kobal’dan aile albümü paylaşımı! Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla yaza veda
Sonraki Galeri
Sinem Kobal’dan aile albümü paylaşımı! Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla yaza veda
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin