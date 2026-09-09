Selke, konuklarını ilk olarak Rumelihisarı'nda Boğaz manzarası eşliğinde kahvaltıya götürdü. Sevdiği Türk lezzetlerini yakınlarına tattıran futbolcu, "Burayı çok seviyorum. Boğaz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlarıma favori ürünlerimi söyledim. Menemen, yumurta, bal kaymak ve tabii ki çay" dedi.

Başakşehir forması giyen Alman futbolcu Davie Selke ve eşi Evelyn Selke de Türkiye'ye gelen yakınlarına İstanbul'u gezdirdi. Çift, İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarının yanı sıra kentin öne çıkan gastronomi duraklarını da ziyaret etti.

Evelyn Selke, "Moda harika bir yer. Gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Burada güne başlamak, manzara eşliğinde çay ve kahve içmek harika" ifadelerini kullandı.

Ekip daha sonra Beşiktaş'a geçerek tatlı molası verdi. Ardından aynı bölgede bir mantıcıya uğradı. Ertesi güne ise Moda'da başlayan grup, semtin atmosferinden de övgüyle bahsetti.

BALIK DÜRÜM İKRAM ETTİ

Selke çifti ve arkadaşlarının İstanbul turunda bir sonraki durak Kadıköy oldu. Kahvaltıda tost yiyen grup, öğle saatlerinde Kadıköy'de lahmacun ve pide tattı. Yemek sonrasında ise çay ve Türk kahvesi keyfi yaptı.

Çiftin akşam yemeği için rotası Karaköy oldu. Davie Selke, konuklarına burada balık dürüm ikram etti.

Selke, balık dürüm için "Çok lezzetli ve tam bir fiyat-performans yemeği. Hem doyuyorsunuz hem de ucuza harika bir yemek deneyimliyorsunuz" dedi.