Türkiye’ye geldiler, hayran kaldılar! Futbolcu eşlerinden Trabzon ve İstanbul övgüsü
Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi'nin eşi Roksana Malinovska, Trabzon'a hayran kaldı. Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood'un nişanlısı Harriet Robson ve Başakşehirli futbolcu Davie Selke ile eşi Evelyn Selke de İstanbul'un güzellikleri ve eşsiz lezzetlerine hayranlıklarını dile getirdi.
Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi'nin eşi Roksana Malinovska, Trabzon'a hayran kaldı. Şehirde gördüğü yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Malinovska, Trabzon'un doğası, insanları ve sunduğu imkanlarla ilgili övgü dolu sözler söyledi.
"TRABZON BİZİ, BİZ DE ONU ÇOK SEVDİK"
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Roksana Malinovska, Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Çocukları seviyorlar, doğa harika ve ihtiyacınız olan her şeye ulaşabiliyorsunuz. Trabzon bizi, biz de onu çok sevdik" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞER FUTBOLCU EŞİ
Türkiye'ye yerleşen futbolcu yakınlarının şehir hayatına gösterdiği ilgi bununla sınırlı kalmadı. Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood'un nişanlısı Harriet Robson da İstanbul'u keşfetmek için kolları sıvadı.
Greenwood'un transferiyle birlikte ülke değiştiren Robson, İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarını yakından tanımak için gezi rehberi kitapları aldı.
Gitmek istediği yerleri tek tek belirleyen Robson, arkadaşıyla birlikte sık sık İstanbul'un farklı noktalarını gezdi. Robson, İstanbul'da kaldığı süre boyunca lüks bir otelde konaklayarak Boğaz manzarasının da tadını çıkardı.