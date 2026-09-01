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Afra Saraçoğlu'nun anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A.B.İ. dizisindeki Çağla karakteriyle ekranlara veda eden Afra Saraçoğlu, bu kez annesinin doğum günü için yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Anne-kızın birlikte verdiği pozdaki zarafet ve birbirlerine olan dikkat çekici benzerlikleri, takipçilerden övgü dolu yorumlar aldı.

Afra Saraçoğlu'nun anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı 1

Kariyerindeki başarılı projelerle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil, annesiyle yaptığı paylaşımla gündeme geldi. A.B.İ. dizisindeki rolüyle izleyici karşısına çıkan ve haziran ayında projeye veda eden ünlü oyuncu, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Afra Saraçoğlu'nun anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı 2

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Saraçoğlu, annesiyle birlikte çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Anne-kızın zarafeti ve birbirlerine olan belirgin benzerliği kısa sürede dikkat çekti. Paylaşımın ardından takipçiler, ikiliye övgü dolu yorumlarda bulundu.

Afra Saraçoğlu'nun anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı 3

OYUNCULUK KARİYERİNE 2016'DA BAŞLADI

Henüz kariyerinin başındayken yıldızı hızla parlayan Afra Saraçoğlu, profesyonel oyunculuk kariyerine 2016 yılında Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filmiyle adım attı.

Bir yıl sonra "Kötü Çocuk" filminde rol alan Saraçoğlu, ardından Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde hayat verdiği Ece karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Genç oyuncu, daha sonra Kardeş Çocukları, Öğretmen ve Yeşilçam gibi farklı yapımlarda rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü.

Saraçoğlu'nun kariyerindeki en büyük çıkış ise 2022 yılında başladı.

Afra Saraçoğlu'nun anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı 4

YALI ÇAPKINI KARİYERİNDE DÖNÜM NOKTASI OLDU

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle kariyerinde önemli bir sıçrama yaşadı. Üç sezon boyunca ekranlarda yer alan dizi, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir ile canlandırdığı Seyran ve Ferit karakterleri de dizinin en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu. Başarılı oyuncu, dizinin 2025 yılında final yapmasının ardından 2026'da A.B.İ. dizisiyle ekranlara döndü.

Afra Saraçoğlu'nun anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı 5

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Saraçoğlu, dizide Çağla karakterine hayat verdi. Ancak karakterinin hikâyesinin tamamlanmasıyla birlikte haziran ayında projeye veda etti.

Oyunculuğunun yanı sıra tarzı, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Afra Saraçoğlu, bu kez annesiyle verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti. Anne-kızın birbirine olan benzerliği ise sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Afra Saraçoğlu'nun anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı 6

Afra Saraçoğlu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu, geçtiğimiz ay birlikte çıktıkları İspanya tatilinde ilk kez görüntülenmişti.

Afra Saraçoğlu'nun anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı 7

Çift, Madrid'deki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken objektiflere yansımıştı. O anlar, Afra Saraçoğlu'nun bir hayranı tarafından görüntülenmişti.

Poyraz Yosmaoğlu, 24 Temmuz'da ise Afra Saraçoğlu'nu Arnavutköy'deki evine bırakırken kameralara yakalanmıştı.

Afra Saraçoğlu'nun anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı 8

Afra Saraçoğlu'nun, Poyraz Yosmaoğlu'nu sosyal medyada takip ettiği de ortaya çıkmıştı.

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