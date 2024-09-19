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Müge Anlı Nazlı Dere cinayetinde 2 gözaltı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Müge Anlı ve Tatlı Sert, programında geçmiş yıllarda gündeme gelen Nazlı Dere cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 67 yaşındaki Nazlı Dere 2019 yılında Esenyurt'taki evinde çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Cinayetin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra, komşu çocuğu Enes Çetin'in iş yeri görüntüleri incelendi. Yapılan incelemelerin ardından Enes Çetin ve abisi Salih Çetin gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:03
Nazlı Dere cinayetinde 2 gözaltı! Yıllar sonra ortaya çıktı

67 yaşındaki Nazlı Dere 9 Ekim 2019'da İstanbul Esenyurt'taki evinde çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Cinayetin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra komşu çocuğu Enes'in iş yeri görüntüleri incelendi.

Nazlı Dere cinayetinde 2 gözaltı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Nazlı Dere'nin vücudundaki yaralarla komşu çocuğu Enes'in vücudundaki yaraların aynı kesici aletle oluşmuş olabileceğine dair rapor hazırlandı.

Nazlı Dere cinayetinde 2 gözaltı! Yıllar sonra ortaya çıktı

İncelenen görüntülerin ardından komşu çocuğu Enes'in kolunda izlerin Nazlı Dere'nin ölümüne yol açan cinayet silahıyla aynı olduğu tespit edildi.

Nazlı Dere cinayetinde 2 gözaltı! Yıllar sonra ortaya çıktı

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nden ekipler Enes Çetin ve ağabeyi Salih Çetin'i gözaltına aldı.

Nazlı Dere cinayetinde 2 gözaltı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Enes'in Nazlı Dere'yi altınları ve parası için öldürdüğü düşünülüyor.