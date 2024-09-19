19 Eylül 2024, Perşembe
Müge Anlı Nazlı Dere cinayetinde 2 gözaltı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Müge Anlı ve Tatlı Sert, programında geçmiş yıllarda gündeme gelen Nazlı Dere cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 67 yaşındaki Nazlı Dere 2019 yılında Esenyurt'taki evinde çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Cinayetin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra, komşu çocuğu Enes Çetin'in iş yeri görüntüleri incelendi. Yapılan incelemelerin ardından Enes Çetin ve abisi Salih Çetin gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 19.09.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:03