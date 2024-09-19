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Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem hakkında şaşırtan gerçek!

Bir dönemin fenomen dizisi "Hayat Bilgisi"nde Barbie Gamze karakteriyle tanınan İpek Erdem'in, geçtiğimiz yıllarda Paris'e taşınmış, ardından Türkiye'ye dönmüştü. Son haliyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, bu sefer de kardeşiyle gündem oldu. İpek Erdem'in, 1989-1990 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan bir futbolcunun kardeşi olduğu ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:31
Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem hakkında şaşırtan gerçek!

Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı, Ümit Erdim, Perran Kutman gibi isimleri bir araya getiren Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem hakkında şaşırtan gerçek!

Barbie Gazme karakteriyle yıldızı parlayan İpek Erdem, geçtiğimiz yıllarda Paris'te yaşamaya karar vermişti. Türkiye'ye geri dönen oyuncu son haliyle ağızları açık bırakmıştı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem hakkında şaşırtan gerçek!

Güzel oyuncu bu sefer de hakkında çıkan gerçekle gündeme geldi.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem hakkında şaşırtan gerçek!

Erdem'in bir dönem Fenerbahçe'de futbol oynayan Taygun Erdem'in kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem hakkında şaşırtan gerçek!

Bursa'nın alyapısında yetişen Taygun Erdem, 1989 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak 1988-1989'da lig şampiyonu olan Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer almıştı fakat Fenerbahçe'den 1990 yılında ayrıldı.