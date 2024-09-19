19 Eylül 2024, Perşembe
Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem hakkında şaşırtan gerçek!
Bir dönemin fenomen dizisi "Hayat Bilgisi"nde Barbie Gamze karakteriyle tanınan İpek Erdem'in, geçtiğimiz yıllarda Paris'e taşınmış, ardından Türkiye'ye dönmüştü. Son haliyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, bu sefer de kardeşiyle gündem oldu. İpek Erdem'in, 1989-1990 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan bir futbolcunun kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.09.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:31