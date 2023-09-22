Nail Gönenli ile aşk yaşayan Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması! Emre Altuğ mu karşı çıktı?

7 yıl evli kaldığı Emre Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Çağla Şıkel, ayrılığın ardından uzun süre hayatına kimseyi almamıştı. 8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozan Şıkel, yeniden evleneceği iddiasıyla gündeme gelmişti. Emre Altuğ'un bu evliliğe karşı çıktığı iddiası sonrası ilk kez konuşan Çağla Şıkel dikkat çeken açıklamalar yaptı.