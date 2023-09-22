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Haberler Galeri Nail Gönenli ile aşk yaşayan Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması! Emre Altuğ mu karşı çıktı?

Nail Gönenli ile aşk yaşayan Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması! Emre Altuğ mu karşı çıktı?

7 yıl evli kaldığı Emre Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Çağla Şıkel, ayrılığın ardından uzun süre hayatına kimseyi almamıştı. 8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozan Şıkel, yeniden evleneceği iddiasıyla gündeme gelmişti. Emre Altuğ'un bu evliliğe karşı çıktığı iddiası sonrası ilk kez konuşan Çağla Şıkel dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 22.09.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 11:46
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Nail Gönenli ile aşk yaşayan Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması! Emre Altuğ mu karşı çıktı?

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve sonrasında şöhret basamaklarını hızla tırmanan Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile 4 yıllık ilişkilerini 2008'te nikah masasına taşıdı.

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Nail Gönenli ile aşk yaşayan Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması! Emre Altuğ mu karşı çıktı?

Bu evlilikten 2 oğlu olan Şıkel, 2015 yılında Emre Altuğ ile yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen ikiliden Şıkel, geçen haftalarda 8 yıllık aşk orucunu bozdu.

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Nail Gönenli ile aşk yaşayan Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması! Emre Altuğ mu karşı çıktı?

Ünlü model ve sunucu Şıkel, avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili geçen aylarda baş başa yemek yerken ilk kez görüntülendi.

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Nail Gönenli ile aşk yaşayan Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması! Emre Altuğ mu karşı çıktı?

İlk kez geçtiğimiz ocak ayında Kuruçeşme'de bir eğlence mekanında görüntülenen ikili, daha sonra el ele kameraların karşısına geçerek, sürpriz birlikteliklerini ilan etmişti.

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Nail Gönenli ile aşk yaşayan Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması! Emre Altuğ mu karşı çıktı?

Daha sonra Etiler'de objektiflere yansıyan Şıkel, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor müsünüz?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili haber olmak istemem" cevabını vermişti.