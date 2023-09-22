22 Eylül 2023, Cuma
Nail Gönenli ile aşk yaşayan Çağla Şıkel’den evlilik açıklaması! Emre Altuğ mu karşı çıktı?
7 yıl evli kaldığı Emre Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Çağla Şıkel, ayrılığın ardından uzun süre hayatına kimseyi almamıştı. 8 yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozan Şıkel, yeniden evleneceği iddiasıyla gündeme gelmişti. Emre Altuğ'un bu evliliğe karşı çıktığı iddiası sonrası ilk kez konuşan Çağla Şıkel dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Giriş Tarihi: 22.09.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 11:46
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