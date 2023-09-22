22 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seren Serengil’den kavga çıkaracak sözler! Seda Sayan’ı hedef aldı sözlerine tepki yağdı

Seren Serengil’den kavga çıkaracak sözler! Seda Sayan’ı hedef aldı sözlerine tepki yağdı

Geçtiğimiz yıl Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Son olarak "Sevgilimin gözünden" notuyla yayınladığı paylaşımla gündeme gelen ünlü isme Seren Serengil'den olay çıkarak yorumlar geldi. Adeta yerden yere vuran Serengil'e birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterirken Sayan'ı cevabı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.09.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 12:50
  • 1
  • 201
Seren Serengil’den kavga çıkaracak sözler! Seda Sayan’ı hedef aldı sözlerine tepki yağdı

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, geçen sene nisan ayında sürpriz bir şekilde evlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 201
Seren Serengil’den kavga çıkaracak sözler! Seda Sayan’ı hedef aldı sözlerine tepki yağdı

Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, son olarak Seda Sayan'ın yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

  • 3
  • 201
Seren Serengil’den kavga çıkaracak sözler! Seda Sayan’ı hedef aldı sözlerine tepki yağdı

Sayan, aktif kullandığı Instagram hesabında eşi Çağlar Ökten'e verdiği bir pozu "Sevgilimin gözünden" notuyla yayınladı.

  • 4
  • 201
Seren Serengil’den kavga çıkaracak sözler! Seda Sayan’ı hedef aldı sözlerine tepki yağdı

Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

  • 5
  • 201
Seren Serengil’den kavga çıkaracak sözler! Seda Sayan’ı hedef aldı sözlerine tepki yağdı

Seren Serengil de bu paylaşımlardan birine yaptığı yorumlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.