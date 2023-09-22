22 Eylül 2023, Cuma
Seren Serengil’den kavga çıkaracak sözler! Seda Sayan’ı hedef aldı sözlerine tepki yağdı
Geçtiğimiz yıl Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Son olarak "Sevgilimin gözünden" notuyla yayınladığı paylaşımla gündeme gelen ünlü isme Seren Serengil'den olay çıkarak yorumlar geldi. Adeta yerden yere vuran Serengil'e birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterirken Sayan'ı cevabı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.09.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 12:50
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