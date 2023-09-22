Seren Serengil’den kavga çıkaracak sözler! Seda Sayan’ı hedef aldı sözlerine tepki yağdı

Geçtiğimiz yıl Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Son olarak "Sevgilimin gözünden" notuyla yayınladığı paylaşımla gündeme gelen ünlü isme Seren Serengil'den olay çıkarak yorumlar geldi. Adeta yerden yere vuran Serengil'e birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterirken Sayan'ı cevabı merak konusu oldu. İşte detaylar...