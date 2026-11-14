750 bin TL'lik estetik operasyon! Nagihan Karadere'nin son hali ortaya çıktı
Survivor Nagihan Karadere, 750 bin TL harcadığı estetik operasyonlarının ardından son halini sosyal medyada paylaştı. Boyun ve alt yüz germe ameliyatı geçiren 42 yaşındaki Karadere'nin yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti.
Survivor denilince akla ilk gelen isimlerden Nagihan Karadere, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor. Parkurların kraliçesi olarak anılan Karadere'nin yıllar içindeki fiziksel değişimi de dikkat çekiyor. Ünlü isim, daha önce estetik ameliyatlarına 750 bin TL harcadığını açıklamıştı.
"BARBİE GİBİ OLACAĞIM" DEMİŞTİ
Geçirdiği operasyonun ardından heyecanını gizleyemeyen ünlü isim, özellikle boyun bölgesindeki değişimden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.
Karadere, ameliyat sonrası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe. Dün akşam taburcu oldum. Bugün de bandajlarımı yenilemeye geldim. Şöyle bir bakınca boynumun bebeksiliğine bakar mısınız? Sanat eseri gibi bir işlem ortaya çıktı. İnanılmaz heyecanlıyım. İlk 24 saat olmasına rağmen yüzümdeki şişlik bence çok az. Günler sonra Barbie gibi olacağım."
ESTETİK SONRASI SON HALİNİ PAYLAŞTI
Estetik operasyonunun ardından iyileşme sürecini takipçileriyle paylaşan Nagihan Karadere, günler sonra yeni görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. 42 yaşındaki Karadere, 800 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ameliyat sonrası son halini paylaştı.
Bandajlarının açılması ve dikişlerinin alınmasının ardından kamera karşısına geçen ünlü ismin yeni görüntüsü dikkat çekti. Paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıkan Survivor Nagihan'ın yüzündeki değişim, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
750 bin TL'lik estetik harcamasıyla daha önce gündeme gelen Karadere'nin ameliyat sonrası görüntüleri, yıllar içindeki fiziksel değişimini de yeniden gündeme taşıdı.