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Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin'di! İpek Tenolcay hayatını değiştiren o teklifi anlattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İpek Tenolcay, Kurtlar Vadisi kadrosunu ilk duyduğunda yaşadığı heyecanı yıllar sonra anlattı. Nesrin Çakır karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, dizide figüran olarak bile yer almaya razı olduğunu itiraf ederken aradan geçen yıllara rağmen yolda karşılaştığı kişilerin kendisine hâlâ "Nesrin Hanım" diye hitap ettiğini söyledi.

Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin'di! İpek Tenolcay hayatını değiştiren o teklifi anlattı 1

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Kurtlar Vadisi, unutulmaz karakterleriyle hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin'di! İpek Tenolcay hayatını değiştiren o teklifi anlattı 2

Dizide Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakterine hayat veren İpek Tenolcay da performansıyla izleyicinin hafızasında derin bir iz bıraktı. Laz Ziya karakteriyle özdeşleşen usta oyuncu İstemi Betil ise 11 Kasım 2011 tarihinde, 67 yaşında hayatını kaybetmişti.

Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin'di! İpek Tenolcay hayatını değiştiren o teklifi anlattı 3

"KURTLAR VADİSİ HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Yıllar içinde birbirinden farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan İpek Tenolcay, Kurtlar Vadisi'nin hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. "O diziyle hayatımın akışı değişti" diyen oyuncu, "Cemre ile TBT" adlı YouTube programına konuk olarak güzellik yarışmasından mankenliğe, sunuculuktan oyunculuğa uzanan kariyer yolculuğunu ve meslek hayatındaki unutulmaz anılarını anlattı.

Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin'di! İpek Tenolcay hayatını değiştiren o teklifi anlattı 4

MÜHENDİSLİKTEN EKRANLARA UZANAN TESADÜF

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde eğitim gördüğü sırada bu mesleği yapmak istemediğini fark ederek turizme yöneldiğini anlatan Tenolcay, kamera karşısına geçmesinin tamamen tesadüf olduğunu söyledi. 1990 yılında bir arkadaşına eşlik etmek için katıldığı güzellik yarışmasında "Yüz Güzeli" seçilmesiyle sektöre adım atan oyuncu, yaklaşık altı yıl boyunca mankenlik ve sunuculuk yaptı.

Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin'di! İpek Tenolcay hayatını değiştiren o teklifi anlattı 5

Oyunculuk kariyerine 1996 yılında yayımlanmaya başlayan Şehnaz Tango dizisiyle başlayan Tenolcay, daha sonra Örümcek, Ada Masalı ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol aldı. Ancak başarılı oyuncunun kariyerinde en çok iz bırakan karakterlerden biri, hiç şüphesiz Kurtlar Vadisi'ndeki Nesrin Çakır oldu.

Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin'di! İpek Tenolcay hayatını değiştiren o teklifi anlattı 6

"ARKADAN GEÇEN BİRİ OLMAYA BİLE RAZIYDIM"

Kurtlar Vadisi kadrosuna dahil olma sürecini de anlatan İpek Tenolcay, dizinin oyuncu kadrosunu ilk duyduğunda yaşadığı heyecanı samimi sözlerle dile getirdi.

Ünlü oyuncu, o günleri, "Kadroyu ilk duyduğumda arkadan geçen biri varsa o olmaya bile razıyım dedim" sözleriyle anlattı.

Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin'di! İpek Tenolcay hayatını değiştiren o teklifi anlattı 7

YILLAR GEÇSE DE NESRİN ÇAKIR OLARAK HATIRLANIYOR

Dizideki karakterlerin her birinin kült ve güçlü hikâyelere sahip olduğunu belirten Tenolcay, yapımda yer almanın kendisi için ne kadar özel olduğunu da vurguladı. Aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin kendisini hâlâ Nesrin Çakır karakteriyle hatırladığını söyleyen oyuncu, "Bana hâlâ 'Hoş geldiniz Nesrin Hanım' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin'di! İpek Tenolcay hayatını değiştiren o teklifi anlattı 8

Kurtlar Vadisi'nin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Nesrin Çakır karakteriyle anılmaya devam eden İpek Tenolcay'ın sözleri, dizinin izleyici üzerindeki kalıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Esmanur Arslan
Editör
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