Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin'di! İpek Tenolcay hayatını değiştiren o teklifi anlattı

İpek Tenolcay, Kurtlar Vadisi kadrosunu ilk duyduğunda yaşadığı heyecanı yıllar sonra anlattı. Nesrin Çakır karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, dizide figüran olarak bile yer almaya razı olduğunu itiraf ederken aradan geçen yıllara rağmen yolda karşılaştığı kişilerin kendisine hâlâ "Nesrin Hanım" diye hitap ettiğini söyledi.

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Kurtlar Vadisi, unutulmaz karakterleriyle hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

Dizide Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakterine hayat veren İpek Tenolcay da performansıyla izleyicinin hafızasında derin bir iz bıraktı. Laz Ziya karakteriyle özdeşleşen usta oyuncu İstemi Betil ise 11 Kasım 2011 tarihinde, 67 yaşında hayatını kaybetmişti.

"KURTLAR VADİSİ HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ" Yıllar içinde birbirinden farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan İpek Tenolcay, Kurtlar Vadisi'nin hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. "O diziyle hayatımın akışı değişti" diyen oyuncu, "Cemre ile TBT" adlı YouTube programına konuk olarak güzellik yarışmasından mankenliğe, sunuculuktan oyunculuğa uzanan kariyer yolculuğunu ve meslek hayatındaki unutulmaz anılarını anlattı.

MÜHENDİSLİKTEN EKRANLARA UZANAN TESADÜF Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde eğitim gördüğü sırada bu mesleği yapmak istemediğini fark ederek turizme yöneldiğini anlatan Tenolcay, kamera karşısına geçmesinin tamamen tesadüf olduğunu söyledi. 1990 yılında bir arkadaşına eşlik etmek için katıldığı güzellik yarışmasında "Yüz Güzeli" seçilmesiyle sektöre adım atan oyuncu, yaklaşık altı yıl boyunca mankenlik ve sunuculuk yaptı.