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Mustafa Rahman Tohma’dan Seren Serengil itirafı! Bakın neden evlenmiyorlarmış

Özel hayatıyla magazinin en çok konuşulan isimlerinden olan Seren Serengil, uzun süre önce Mustafa Rahman Tohma ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ihanet nedeniyle yollarını ayıran çift, kısa bir süre sonra bir araya gelerek herkesi şaşırtmıştı. İlişkileri inişli çıkışlı devam edem eden ikiliden Tohma, sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 13:21
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Mustafa Rahman Tohma’dan Seren Serengil itirafı! Bakın neden evlenmiyorlarmış

Yaptığı açıklamalarla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seren Serengil, bu kez sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Mustafa Rahman Tohma’dan Seren Serengil itirafı! Bakın neden evlenmiyorlarmış

Yaklaşık dört yıl önce birliktelik yaşamaya başlayan ikili, geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşamıştı.

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Mustafa Rahman Tohma’dan Seren Serengil itirafı! Bakın neden evlenmiyorlarmış

Tohma'nın kendisini evli bir kadınla aldattığını söyleyen Seren Serengil, ilişkilerini ihanet nedeniyle bitirdiğini açıklamıştı.

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Mustafa Rahman Tohma’dan Seren Serengil itirafı! Bakın neden evlenmiyorlarmış

Bu ayrılığın üzerine "Yanlış bir anlaşılma oldu, ben de gidip özür diledim. Kötü günleri hep birlikte atlattık, güzel günler bizi bekliyor" diyen Serengil, kısa sürede ihaneti affetti.

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Mustafa Rahman Tohma’dan Seren Serengil itirafı! Bakın neden evlenmiyorlarmış

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden Seren Serengil ile bir videosunu paylaşan Mustafa Rahman Tohma, bir takipçisinin yorumuna cevap vererek kafaları karıştırdı.