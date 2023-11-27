Mustafa Rahman Tohma’dan Seren Serengil itirafı! Bakın neden evlenmiyorlarmış

Özel hayatıyla magazinin en çok konuşulan isimlerinden olan Seren Serengil, uzun süre önce Mustafa Rahman Tohma ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ihanet nedeniyle yollarını ayıran çift, kısa bir süre sonra bir araya gelerek herkesi şaşırtmıştı. İlişkileri inişli çıkışlı devam edem eden ikiliden Tohma, sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte detaylar...