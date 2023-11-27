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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı gören şaştı kaldı! Tanınmaz halde

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin etkileri hala devam ediyor. Hal böyle olunca dizinin oyuncuları da hafızalardan silinmiyor. 'Güllü Erhan' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Verdiği kilolar ile dikkat çeken Güllü Erhan değişimiyle ağızları açık bıraktı. İşte son hali...

Giriş Tarihi: 27.11.2023 14:00
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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı gören şaştı kaldı! Tanınmaz halde

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Güllü Erhan karakteriyle hafızalara kazınan Erkan Ufak son haliyle şaşkına çevirdi.

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı gören şaştı kaldı! Tanınmaz halde

Kurtlar Vadisi sonrası ekranlardan uzak bir hayat yaşamaya başlayan Ufak, 2017 yılında geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası 55 kilo vererek adeta başka birine dönüştü.

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı gören şaştı kaldı! Tanınmaz halde

Sempatik ve komik halleri ile herkesin beğenisini toplayan Güllü Erhan şimdilerde Azerbaycan'da kurduğu Türk Sanat Akademisi'yle meşgul oluyor.

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı gören şaştı kaldı! Tanınmaz halde

İşte Erhan Ufak'ın son hali...

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı gören şaştı kaldı! Tanınmaz halde

Uğur Pektaş