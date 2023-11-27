Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı gören şaştı kaldı! Tanınmaz halde

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin etkileri hala devam ediyor. Hal böyle olunca dizinin oyuncuları da hafızalardan silinmiyor. 'Güllü Erhan' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Verdiği kilolar ile dikkat çeken Güllü Erhan değişimiyle ağızları açık bıraktı. İşte son hali...