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Haberler Galeri Mustafa Ceceli ve Haluk Levent'in konserine binlerce kişi katıldı

Mustafa Ceceli ve Haluk Levent'in konserine binlerce kişi katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerinin 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle kaldırıldığını açıklamıştı. Yaklaşık 1,5 yıldır süren salgın tedbirleri kapsamında yapılamayan konserler yeniden yapılmaya başladın. Bu kapsamda Mustafa Ceceli, salgın sonrası ilk kez sevenleriyle Mersin'de buluşurken, Haluk Levent ise Kocaeli'de konser verdi. Her iki sanatçının konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İHA
Giriş Tarihi: 05.07.2021 02:21 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 02:24
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Mustafa Ceceli ve Haluk Levent'in konserine binlerce kişi katıldı

Mustafa Ceceli pandemi sonrası ilk konserini Hatay'da verdi. İskenderun'da açık hava konserinde binlerce hayranı ile bir araya gelen Ceceli performansı ile göz doldurdu

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Mustafa Ceceli ve Haluk Levent'in konserine binlerce kişi katıldı

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli pandemi kısıtlamaları sonrası ilk konserini İskenderun 5 temmuz turizm kültür ve sanat festivali etkinlikleri kapsamında verdi

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Mustafa Ceceli ve Haluk Levent'in konserine binlerce kişi katıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 temmuz turizm kültür ve sanat festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli yaklaşık iki saat kaldığı sahnede özellikle hareketli şarkıları ile İskenderunluları coşturdu.

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Mustafa Ceceli ve Haluk Levent'in konserine binlerce kişi katıldı

Pandemi kısıtlamalarının kalkması sonrası ilk konserini vermenin heyecanını yaşayan Ceceli binlerce İskenderunlu hayranı ile buluştuğu konserde performansı ile göz doldurdu.

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Mustafa Ceceli ve Haluk Levent'in konserine binlerce kişi katıldı

İskenderun belediyesi tarafından organize edilen ve Atatürk anıt meydanında düzenlenen konsere pandemi kısıtlamalarından bunalan binlerce vatandaş katıldı.