Mustafa Ceceli ve Haluk Levent'in konserine binlerce kişi katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerinin 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle kaldırıldığını açıklamıştı. Yaklaşık 1,5 yıldır süren salgın tedbirleri kapsamında yapılamayan konserler yeniden yapılmaya başladın. Bu kapsamda Mustafa Ceceli, salgın sonrası ilk kez sevenleriyle Mersin'de buluşurken, Haluk Levent ise Kocaeli'de konser verdi. Her iki sanatçının konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İHA Giriş Tarihi: 05.07.2021 02:21 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 02:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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