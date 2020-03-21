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Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un vasiyeti ortaya çıktı!

Uzun süredir şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur, dün tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çok sevdiği Müslüm Gürses'e kavuşan Muhterem Nur, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi Günaydın yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Muhterem Nur'un vasiyetini kaleme aldı. İşte Ömer Karahan'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 10:20
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Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un vasiyeti ortaya çıktı!

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, uzun süredir tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Yedi yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in Zincirlikuyu'da bulunan mezarı üzerine defnedilen Muhterem Nur'un vasiyeti ve hayatına dair bilinmeyenleri Günaydın yazarı Ömer Karahan kaleme aldı. İşte Ömer Kararhan'ın o yazısı…

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Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un vasiyeti ortaya çıktı!

Kocaman siyah gözlükleri ile cenazeme gelmesinler

"Tek dileğim bir an önce Müslüm'e kavuşmak. Bedenen taçlanan aşkımızı ruhlarımızla ölümsüzleştirmek istiyorum. Bunu şayet benden önce ölmezsen, öldüğüm gün yazarsın!"

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Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un vasiyeti ortaya çıktı!

2013 yılında eşi Müslüm Gürses'i kaybettikten sonra damarlarında gezinen kan çekilmeye başlamıştı. Kimsesi kalmamış yapayalnızdı... Hani 'yaşayan ölü derler' ya, işte tam öyleydi Muhterem Nur...

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Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un vasiyeti ortaya çıktı!

Müslüm Gürses'in tedavi süreci ve ölümünün ardından çokça bir araya geldik Muhterem Abla'yla... Saatlerce oturduk, dakikalarca telefonda konuştuk. Müslüm Gürses'in ardından albümdü, filmdi, kitaptı çok şey üzerine istişarelerde bulunduk.

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Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un vasiyeti ortaya çıktı!

'ÖMRÜNCE AĞLAYAN' BİRİSİYDİ MUHTEREM NUR...

O, yaşadıkları hayatın ona sunduğu acılar karşısında dimdik ayakta durabilen güçlü bir kadındı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum çünkü bebekken ölüme terk edilen, 12 yaşında tecavüze, 14 yaşında tacize uğrayan, kendi ifadesiyle 'ömrünce ağlayan' birisiydi Muhterem Nur...