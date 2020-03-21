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Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un vasiyeti ortaya çıktı!
Uzun süredir şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur, dün tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çok sevdiği Müslüm Gürses'e kavuşan Muhterem Nur, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi Günaydın yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Muhterem Nur'un vasiyetini kaleme aldı. İşte Ömer Karahan'ın o yazısı...
Giriş Tarihi: 21.03.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 10:20
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