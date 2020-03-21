Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un vasiyeti ortaya çıktı!

'ÖMRÜNCE AĞLAYAN' BİRİSİYDİ MUHTEREM NUR...

O, yaşadıkları hayatın ona sunduğu acılar karşısında dimdik ayakta durabilen güçlü bir kadındı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum çünkü bebekken ölüme terk edilen, 12 yaşında tecavüze, 14 yaşında tacize uğrayan, kendi ifadesiyle 'ömrünce ağlayan' birisiydi Muhterem Nur...

