Murat Ünalmış'ın eşinin gerçek adı şaşırttı! Herkes onu başka isimle tanıyor

Küçük oğlu Toprak'ın ilk yaş gününü ailesiyle kutlayan oyuncu Murat Ünalmış, doğum günü kareleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Paylaşımların ardından Ünalmış'ın güzelliğiyle dikkat çeken Bulgar kökenli eşi de merak konusu olurken, sosyal medyada Nutiye Akar adıyla tanınan eşinin gerçek ismi şaşırttı.

Karizmatik oyuncu Murat Ünalmış, hem kariyerindeki yeni adımları hem de mutlu aile tablosuyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı "Demir Yaman" karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Sevdan Bir Ateş dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, son olarak küçük oğlu Toprak'ın ilk yaş günü kutlamasıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

KAYSERİ'DEN EKRANLARIN ZİRVESİNE UZANAN BİR HİKAYE Aslen Kayserili olan Ünalmış, lise yıllarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde profesyonel basketbol oynamak üzere İstanbul'a geldi. Spor kariyerini noktaladıktan sonra kısa bir dönem modellik yapan oyuncu, çocukluk hayali olan sahne sanatlarına yöneldi.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim alırken Akademi İstanbul'da oyunculuk dersleri alan Ünalmış, okul masraflarını karşılamak için Sirkeci'de parfüm satıp stant mankenliği yaptığı dönemde keşfedildi.

Eğitim aldığı kuruma gelen bir yapımcının dikkatini çekmesiyle ilk dizi teklifini alan ve usta yönetmen Atıf Yılmaz ile çalışma fırsatı yakalayan oyuncu, Kurşun Yarası, Üç Kadın ve Şöhret projelerinin ardından 2010 yılında Yer Gök Aşk dizisinde canlandırdığı Yusuf Hancıoğlu karakteriyle geniş kitlelerce tanınan bir başrol oyuncusuna dönüştü.