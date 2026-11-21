Burcu Kara’nın küçük oğlu hastalığı ağır geçirdi! Döküntüler yüzünü ve ellerini kapladı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Burcu Kara, küçük oğlunun el ayak ağız hastalığına yakalandığını açıkladı. Üç gündür zorlu günler geçirdiklerini belirten oyuncu, hastalığın bu kez ağır seyrettiğini söyledi.

2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen ve iki erkek çocuk annesi olan oyuncu Burcu Kara, ara tatilde küçük oğlunun hastalığı nedeniyle yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Oğlunun yüzünde ve ellerinde döküntüler oluştuğunu belirten Kara, çocuklarda sık görülen el, ayak ve ağız hastalığına yakalandığını açıkladı.

"DÜN GECE İLK KEZ UYUDUK" Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Üç gündür el ayak hastalığıyla uğraşıyoruz. Bu sefer çok ağır ve eziyetli geçti. Dün gece ilk kez uyuduk."

Daha önce de oğlunun aynı hastalığı geçirdiğini ancak o dönemde daha kısa sürede iyileştiğini belirten Kara, bu kez hastalığın oldukça yorucu geçtiğini ifade etti. Küçük oğlunun yüzünde ve ellerinde oluşan döküntüler nedeniyle endişelendiklerini anlatan oyuncu, yaşadıkları deneyimi takipçileriyle paylaştı.

HAZİRAN GECESİ DİZİSİYLE YILDIZI PARLADI Haziran Gecesi, Elveda Derken, Kördüğüm ve Romantik Komedi gibi yapımlarla tanınan Burcu Kara, bir süredir ekranlardan uzak olsa da özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncu, daha önce Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında eşi Fırat Parlak ile tanışma hikâyesini ve aldığı evlilik teklifini anlatmıştı.