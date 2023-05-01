01 Mayıs 2023, Pazartesi
Murat Kekilli’den devleti kötüleyenlere sert cevap: Devletimiz aslanlar gibi her şeyi seferber etti
Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketine Adana'da yakalanan Murat Kekilli, arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılmış, günlerce depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmıştı. "Sosyal medyada 'Nerede devlet, nerede AFAD, Kızılay?' diye algı yaratmaya çalıştılar. AFAD'a, Kızılay'a çalışmadı demek büyük haksızlık olur" diyen Kekelli, "Günlerce aç susuz nasıl büyük fedakarlıkla çalıştıklarına şahit oldum. İnsanların canı yanarken siyaset yapmaları çok üzücüydü" dedi.
Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:49
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