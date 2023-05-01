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Murat Kekilli’den devleti kötüleyenlere sert cevap: Devletimiz aslanlar gibi her şeyi seferber etti

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketine Adana'da yakalanan Murat Kekilli, arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılmış, günlerce depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmıştı. "Sosyal medyada 'Nerede devlet, nerede AFAD, Kızılay?' diye algı yaratmaya çalıştılar. AFAD'a, Kızılay'a çalışmadı demek büyük haksızlık olur" diyen Kekelli, "Günlerce aç susuz nasıl büyük fedakarlıkla çalıştıklarına şahit oldum. İnsanların canı yanarken siyaset yapmaları çok üzücüydü" dedi.

Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:49
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Murat Kekilli’den devleti kötüleyenlere sert cevap: Devletimiz aslanlar gibi her şeyi seferber etti

Ünlü müzisyen Murat Kekilli, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. 6 Şubat'ta depreme Adana'da yakalanan Kekilli, deprem sonrası devletin, milletin büyük dayanışması, paylaştığı video sonrası aldığı eleştiriler, yerli otomobilimiz TOGG ve hâlâ çok konuşulan 'Bu Akşam Ölürüm' şarkısıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı;

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Murat Kekilli’den devleti kötüleyenlere sert cevap: Devletimiz aslanlar gibi her şeyi seferber etti

Deprem bölgesinde gönüllü arama kurtarma görevlisi olarak bulundunuz. Orada yaşadıklarınızı bizimle paylaşır mısınız?

Kayseri konserim sonrasında Adana'ya geçmiştim. 6 Şubat'ta Adana'da kaldığım gün depreme yakalandım. 99 İstanbul depremini de yaşamış biri olarak şunu söyleyeyim; 99 depremi Adana'da yaşadıklarımın yanında küçük kalır. Öleceğimi düşündüm, "Buraya kadarmış" dedim kendi kendime. Kaldığım otelden kendimi zor dışarı attım.

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Murat Kekilli’den devleti kötüleyenlere sert cevap: Devletimiz aslanlar gibi her şeyi seferber etti

Çok kötü bir gündü. Depremden sonra İstanbul'a geldim. Yardım TIR'larıyla deprem bölgesine gittim. 3. gününde Kırıkhan'a ulaştık. Deprem bölgesine yönelik halkımız çok büyük bir dayanışma gösterdi. Böyle bir dönemde, bazı isimler, sosyal medyada deprem bölgesine gitmeden, evlerinde oturdukları yerden videolar çekip paylaştı.

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Murat Kekilli’den devleti kötüleyenlere sert cevap: Devletimiz aslanlar gibi her şeyi seferber etti

"'NEREDE DEVLET, NEREDE AFAD, KIZILAY' DİYE ALGI YARATMAYA ÇALIŞTILAR"

'Nerede devlet, nerede AFAD, Kızılay' diye algı yaratmaya çalıştılar. Ama ben deprem bölgesine gittiğimde hem AFAD yetkililerinin hem de Kızılay'ın ve madenci kardeşlerimizin büyük fedakarlıkla nasıl çalıştıklarına şahit oldum. Gecelerini, gündüzlerine katıp aç susuz çalıştılar, varlarını yoklarını seferber ettiler.

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Murat Kekilli’den devleti kötüleyenlere sert cevap: Devletimiz aslanlar gibi her şeyi seferber etti

"DEVLETİMİZ ASLANLAR GİBİ DEPREM BÖLGESİ İÇİN HER ŞEYİ SEFERBER ETTİ"

Sosyal medyada yalan yanlış paylaşımlar yapanlar beni çok üzdü. Sırf onlara cevap vermek için video çektim ve gerçekleri anlattım. İnsanların canı yanarken hâlâ siyaset yapmak gerçekten çok üzücüydü. Deprem bölgesinde eksiklikler vardı ama kimse AFAD'a, Kızılay'a çalışmadı demesin. Bunu demek büyük bir haksızlık olur. Devletimiz aslanlar gibi deprem bölgesi için her şeyi seferber etti. Ben nasıl çalıştıklarına şahitlik ettim ve sosyal medyamdan da gerekli cevabı verdim o günlerde...