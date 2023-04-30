Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla izleyici karşısına çıkmaya devam eden Kenan İmirzalıoğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan ve iki çocuk babası olan usta oyuncu özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranları tarafından yakın takibe alındı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görünler ise şoke oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu...