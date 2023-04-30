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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla izleyici karşısına çıkmaya devam eden Kenan İmirzalıoğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan ve iki çocuk babası olan usta oyuncu özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranları tarafından yakın takibe alındı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görünler ise şoke oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu...

Giriş Tarihi: 30.04.2023 17:24
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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

atv'nin fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster ile ekrana gelmeye devam eden Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Usta oyuncunun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırttı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu'nun inanılmaz benzerliği...

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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

EDA ECE'NİN KARDEŞLERİ

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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

EDA ECE'NİN KARDEŞLERİ

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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

EDA ECE'NİN KARDEŞLERİ