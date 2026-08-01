Çocuk yaşta "Dünyanın en güzel kızı" seçilen Thylane Blondeau evlendi

Çocuk yaşta "Dünyanın En Güzel Kızı" olarak anılan Fransız model Thylane Blondeau, 2020 yılından bu yana birlikte olduğu DJ Ben Attal ile dünyaevine girdi. Paris'teki resmi nikahın ardından çift, yaklaşık 64 milyon dolar değerindeki şatoda düzenlenen düğünle mutluluklarını kutladı.

Çocukluk yıllarında "Dünyanın En Güzel Kızı" olarak tanınan Fransız model Thylane Blondeau, uzun süredir birlikte olduğu DJ Ben Attal ile evlendi. 25 yaşındaki model ile 2020 yılından bu yana birlikte olduğu Attal, Haziran ayında Paris'te resmi nikah kıydı.

ŞATODA GÖRKEMLİ DÜĞÜN Resmi nikahın ardından çift, düğün kutlaması için Fransa'nın güneyine geçti. Görkemli tören, yaklaşık 64 milyon dolar değerindeki Chateau Diter Şatosu'nda gerçekleştirildi. Davetlilerin katıldığı düğün, mekanın ihtişamı ve sade konseptiyle dikkat çekti.

ÖZEL TASARIM GELİNLİK TERCİH ETTİ Thylane Blondeau, düğün töreninde dünyaca ünlü bir moda evi tarafından kendisi için özel olarak hazırlanan dantelli, balık kesim bir gelinlik giydi. Uzun duvağı ve zarif tasarımıyla beğeni toplayan model, düğün karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI Düğünün ardından paylaşım yapan Blondeau, gelinliği ve düğün organizasyonuyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Hayallerimdeki gelinlik bana özel hazırlandı. Sonsuzluğun başladığı yer. Hayalimiz; sade, yumuşak, modern ve zamansız bir düğündü. Düğün planlayıcımız bunu hayal ettiğimizden bile güzel şekilde gerçeğe dönüştürdü."