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Murat Dalkılıç’ın Sitare Akbaş siniri! Korumaları müdahale etti

Hande Erçel'le ayrılığının ardından uzun süredir yalnız olan Murat Dalkılıç, Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Önceki gün Çeşme'de bir bir beach'te sahne alan Dalkılıç'ı izleyenler arasında Akbaş da yer aldı. Konser çıkışı muhabirlerle konuşan Dalkılıç, ilişkisi hakkındaki sorulara sinirlenerek "Bana bir şey soracaksan doğru sor!' diyerek çıkıştı. O esnada Dalkılıç'ın korumaları, kameraların görüntü almasını engelledi

Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:27
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Murat Dalkılıç’ın Sitare Akbaş siniri! Korumaları müdahale etti

Murat Dalkılıç'ın eski aşkı Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile yakınlaştığı iddiası gündeme gelmişti. Önceki gün Çeşme'de sahne alan Dalkılıç'ı izleyenler arasında Akbaş'da yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Murat Dalkılıç’ın Sitare Akbaş siniri! Korumaları müdahale etti

Popçu, "Bir Kıvılcım Yeter" şarkısını söylerken, en ön masada olan Sitare Akbaş ise danslarıyla ona eşlik etti.

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Murat Dalkılıç’ın Sitare Akbaş siniri! Korumaları müdahale etti

Konser sonrası muhabirlerle konuşan şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun zaman sonra sahne aldığı için ve en iyisini yapmak ve sahneleri çok özlediğini söyledi.

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Murat Dalkılıç’ın Sitare Akbaş siniri! Korumaları müdahale etti

Yeniden sahnede olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Dalkılıç, "Bizden oyuncağımızın alındığını hissettiğimiz çok kıymetli bir durum söz konusu. İnsanlar eğlenmeye hasret kalmışlar. Biz de onların isteklerine içimizden nasıl geliyorsa onların dertlerine bir şekilde şifa olacak şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

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Murat Dalkılıç’ın Sitare Akbaş siniri! Korumaları müdahale etti

MUHABİRLERE SERT ÇIKTI

Sitare Akbaş ile ilişkisi hakkında soru sorulduğunda ise şarkıcı, "Bana bir şey soracaksan doğru sor!" diye çıkıştı.