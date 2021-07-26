Murat Dalkılıç’ın Sitare Akbaş siniri! Korumaları müdahale etti

Yeniden sahnede olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Dalkılıç, "Bizden oyuncağımızın alındığını hissettiğimiz çok kıymetli bir durum söz konusu. İnsanlar eğlenmeye hasret kalmışlar. Biz de onların isteklerine içimizden nasıl geliyorsa onların dertlerine bir şekilde şifa olacak şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.