Tarihin en büyük küfürbazı Milyoner'de! 30.000 TL değerindeki soru 'yok artık' dedirtti!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Birbirinden ilginç sorulara sahne olan ve farklı yarışmacıların bilgilerini konuşturduğu Milyoner'in yeni bölümüne en küfürbaz aktör sorusu damga vurdu. Yarışmacı 30.000 TL değerindeki soruya çift cevap hakkını kullansa da doğru cevabı bulamadı. İşte Milyoner'e damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 25.07.2021 01:46 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 01:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL