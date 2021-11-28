28 Kasım 2021, Pazar
Murat Dalkılıç'ın kalp krizi geçiren babası Sedat Dalkılıç'ın son durumu
Popçu Murat Dalkılıç'ın 64 yaşındaki babası Mehmet Sedat Dalkılıç, geçen gün Kuşadası'nda aniden kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan baba Dalkılıç, yoğun bakım servisindeki tedavisinin sona ermesinin akabinde normal odaya alındı. Babasıyla hastane odasında çekilen görüntüsünü takipçileriyle paylaşan ünlü popçu, son durumunu duyurdu. Dalkılıç'ı sevgilisi Sitare Akbaş bir an olsun yalnız bırakmadı.
Giriş Tarihi: 28.11.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 11:39
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