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Haberler Galeri Murat Dalkılıç'ın kalp krizi geçiren babası Sedat Dalkılıç'ın son durumu

Murat Dalkılıç'ın kalp krizi geçiren babası Sedat Dalkılıç'ın son durumu

Popçu Murat Dalkılıç'ın 64 yaşındaki babası Mehmet Sedat Dalkılıç, geçen gün Kuşadası'nda aniden kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan baba Dalkılıç, yoğun bakım servisindeki tedavisinin sona ermesinin akabinde normal odaya alındı. Babasıyla hastane odasında çekilen görüntüsünü takipçileriyle paylaşan ünlü popçu, son durumunu duyurdu. Dalkılıç'ı sevgilisi Sitare Akbaş bir an olsun yalnız bırakmadı.

Giriş Tarihi: 28.11.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 11:39
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Murat Dalkılıç’ın kalp krizi geçiren babası Sedat Dalkılıç’ın son durumu

Kuşadası'nda yaşayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, geçen gün geçirdiği kalp krizi sonucunda sağlık ekipleri tarafından Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Murat Dalkılıç’ın kalp krizi geçiren babası Sedat Dalkılıç’ın son durumu

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Baba Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Murat Dalkılıç’ın kalp krizi geçiren babası Sedat Dalkılıç’ın son durumu

Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenilmişti.

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Murat Dalkılıç’ın kalp krizi geçiren babası Sedat Dalkılıç’ın son durumu

MURAT DALKILIÇ'IN SEVGİLİSİ SİTARE AKBAŞ BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMADI

Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile birlikte Aydın'a gelmişti.

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Murat Dalkılıç’ın kalp krizi geçiren babası Sedat Dalkılıç’ın son durumu

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer tarafından karşılanan Murat Dalkılıç, yoğun bakımda yatan babasının doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'dan bilgi almıştı.