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Haberler Galeri Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı’dan evlilik açıklaması! İtirafı olay oldu

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı’dan evlilik açıklaması! İtirafı olay oldu

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Pınar Deniz, magazin gündemine oturdu. 'Vatanım Sensin' dizisiyle yıldızının parlamasının ardından kariyerinde hızla yükselen Deniz, özel hayatıyla da dikkat çekti. Oyuncu Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan güzel oyuncu önceki akşam Afara - Bir Arabesk Müzikali çıkışı görüntülendi. Ünlü çiftten evlilik açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 16:54
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı’dan evlilik açıklaması! İtirafı olay oldu

Aşkın Kıyameti filminde rol almalarının ardından aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, Afara - Bir Arabesk Müzikali çıkışı görüntülendi. Ünlü çiften evlilik açıklaması geldi.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı’dan evlilik açıklaması! İtirafı olay oldu

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Pınar Deniz, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı’dan evlilik açıklaması! İtirafı olay oldu

Özel hayatıyla da merak konusu olan güzel oyuncu, rol arkadaşı Uğur Aslan'ın rol aldığı Afara – Bir Arabesk Müzikali'ni izlemeye geldi.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı’dan evlilik açıklaması! İtirafı olay oldu

Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, çıkışta sevgilisi Yiğit Kirazcı ile muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı’dan evlilik açıklaması! İtirafı olay oldu

Ünlü oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında kısa süreli şok yaşadı. Deniz, "Evlilik yok. Henüz erken" dedi.