Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı’dan evlilik açıklaması! İtirafı olay oldu

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Pınar Deniz, magazin gündemine oturdu. 'Vatanım Sensin' dizisiyle yıldızının parlamasının ardından kariyerinde hızla yükselen Deniz, özel hayatıyla da dikkat çekti. Oyuncu Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan güzel oyuncu önceki akşam Afara - Bir Arabesk Müzikali çıkışı görüntülendi. Ünlü çiftten evlilik açıklaması geldi.