Murat Dalkılıç 42'nci yaşını Özgü Kaya ile teknede kutladı

Murat Dalkılıç, 42'nci yaşını sevgilisi Özgü Kaya ve yakın arkadaşlarıyla Boğaz'da teknede düzenlenen doğum günü partisinde kutladı. Ünlü şarkıcının kutlamadan paylaşılan kareleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya'nın birlikteliği sürüyor. Çift, bu kez Dalkılıç'ın 42'nci yaş günü için Boğaz'da teknede düzenlenen kutlamayla gündeme geldi.

Doğum günü organizasyonuna çiftin yakın arkadaşları da katıldı. Oyuncu Ege Kökenli ve eşi Lior Ahituv'un da yer aldığı ekip, kutlama için özel olarak hazırlanan yazılı tişörtleri giyerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

TEKNEDE AŞK DOLU KUTLAMA Özgü Kaya, teknede çekilen renkli kareleri sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojisiyle paylaşırken, gönderi kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Dalkılıç ile Kaya çifti geçtiğimiz aylarda da bir mekân çıkışında objektiflere yansımıştı.