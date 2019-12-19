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Murat Cemcir makyajı için 150 bin TL harcadı!

Murat Cemcir yeni filmi Baba Parası ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baba Parası filminde iki karaktere hayat verecek olan Murat Cemcir'in makyajı sosyal medyayı salladı. Magazin dünyasının da gündemine oturan Murat Cemcir'in ayrıca Fransa'da hazırlanan özel bir peruk da kullandığı belirtildi. Murat Cemcir'in 5 saatlik makyajının 150 bin TL'ye mal olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 13:11
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Murat Cemcir makyajı için 150 bin TL harcadı!

Murat Cemcir yeni filmi Baba Parası ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baba Parası filminde iki karaktere hayat verecek olan Murat Cemcir'in makyajı sosyal medyayı salladı. Magazin dünyasının da gündemine oturan Murat Cemcir'in ayrıca Fransa'da hazırlanan özel bir peruk da kullandığı belirtildi.

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Murat Cemcir makyajı için 150 bin TL harcadı!

Murat Cemcir'in 5 saatlik makyajının 150 bin TL'ye mal olduğu ifade edildi.

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Murat Cemcir makyajı için 150 bin TL harcadı!

Murat Cemcir'in başrolde olduğu Baba Parası 1 Ocak'ta vizyona girecek.

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Murat Cemcir makyajı için 150 bin TL harcadı!

Murat Cemcir, film için beş saatte uygulanan özel bir makyajla 30 yıl yaşlandırıldı.

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Murat Cemcir makyajı için 150 bin TL harcadı!

Cemcir ayrıca Fransa'da hazırlanan özel bir peruk da kullandı.