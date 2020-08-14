Murat Boz’dan Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddiasına cevap: Aşk yok beğeni var

Murat Boz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir dönem Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu'nun birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Bu haberlerden kısa bir süre sonra da Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Birbirlerinin fotoğraflarını beğendikleri için Melis İşiten'le çıkan aşk dedikodularına Murat Boz'dan cevap geldi.