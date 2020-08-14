14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Murat Boz’dan Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddiasına cevap: Aşk yok beğeni var

Murat Boz’dan Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddiasına cevap: Aşk yok beğeni var

Murat Boz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir dönem Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu'nun birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Bu haberlerden kısa bir süre sonra da Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Birbirlerinin fotoğraflarını beğendikleri için Melis İşiten'le çıkan aşk dedikodularına Murat Boz'dan cevap geldi.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 09:28
  • 1
  • 9
Murat Boz’dan Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddiasına cevap: Aşk yok beğeni var

Instagram hesabından birbirlerinin fotoğraflarını beğenen Murat Boz ve Melis İşiten'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Şarkıcı Murat Boz, çıkan haberlere cevap verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Murat Boz’dan Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddiasına cevap: Aşk yok beğeni var

Eski sevgilisi Aslı Enver'le bir dönem adı anılan Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz yıl boşandığı İşiten'le Instagram'dan birbirini takip edip, fotoğraflarını beğenmesine şarkıcı, çıkan aşk dedikodularını yalanladı.

  • 3
  • 9
Murat Boz’dan Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddiasına cevap: Aşk yok beğeni var

Boz yaptığı açıklamada, "Fotoğrafları ve yazıları beğenirim. Hiçbir şey yok, sadece bir beğenme var" diye konuştu.

  • 4
  • 9
Murat Boz’dan Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddiasına cevap: Aşk yok beğeni var

'SİZE DUYURURUM'

Hayatında kimsenin olmadığını belirten Boz, "Aşk güzel şeydir ve ona küsülmez. Olduğu zaman Instagram'da beğenmeyle değil, kendi ağzımla size duyururum" dedi.

  • 5
  • 9
Murat Boz’dan Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddiasına cevap: Aşk yok beğeni var

Sezen Aksu'yla düet hayali olduğunu belirten şarkıcı, "İlk hayallerimi Gülşen ve Ebru Gündeş'le gerçekleştirdim. Keşke Aksu'yla da düet fırsatım olsa" şeklinde konuştu.