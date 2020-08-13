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Haberler Galeri ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May gündem oldu

ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May gündem oldu

ATV yeni dizisi Maria ile Mustafa dizisinin yıldızları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May, magazin dünyasının dikkatini çekti. Survivor yarışmasıyla adını duyuran Hilmi Cem İntepe, Maria ile Mustafa dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Maria ile Mustafa ATV'nin yeni dizisi olurken, Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'in özel hayatları merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 13.08.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 21:52
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ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May gündem oldu

Hilmi Cem İntepe ve Jessica May, ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yayınlanmasına sayılı günler kala Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'ın özel hayatı merak konusu oldu. Sevenleri Hilmi Cem İntepe ve Jessica May arasındaki yaş farkını merak etti. İşte ünlülerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May gündem oldu

NESLİHAN ATAGÜL

20 AĞUSTOS 1992

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ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May gündem oldu

KADİR DOĞULU

19 NİSAN 1982

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ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May gündem oldu

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May gündem oldu

HANDE ERÇEL

24 KASIM 1993