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ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May gündem oldu
ATV yeni dizisi Maria ile Mustafa dizisinin yıldızları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May, magazin dünyasının dikkatini çekti. Survivor yarışmasıyla adını duyuran Hilmi Cem İntepe, Maria ile Mustafa dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Maria ile Mustafa ATV'nin yeni dizisi olurken, Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'in özel hayatları merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 13.08.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 21:52
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