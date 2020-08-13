ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May gündem oldu

Hilmi Cem İntepe ve Jessica May, ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yayınlanmasına sayılı günler kala Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'ın özel hayatı merak konusu oldu. Sevenleri Hilmi Cem İntepe ve Jessica May arasındaki yaş farkını merak etti. İşte ünlülerin yaşları...