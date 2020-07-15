HaberlerGaleriMüjde geldi! Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix Lucifer 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?
Müjde geldi! Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix Lucifer 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?
Lucifer 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in sevilen dizisi Lucifer'ın yayınlanan 5. sezon tanıtımı büyük beğeni topladı. Dizinin yeni sezon fragmanı ile birlikte yayın tarihi de belli oldu. 2016 yılında dizi uyarlamasıyla izleyici karşısına çıkan Lucifer dizisi 3. sezondan itibaren Netflix'te yayınlanıyor. Peki, Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix Lucifer 5. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.07.2020 16:50Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 16:58