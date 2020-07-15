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Haberler Galeri Müjde geldi! Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix Lucifer 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Müjde geldi! Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix Lucifer 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Lucifer 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in sevilen dizisi Lucifer'ın yayınlanan 5. sezon tanıtımı büyük beğeni topladı. Dizinin yeni sezon fragmanı ile birlikte yayın tarihi de belli oldu. 2016 yılında dizi uyarlamasıyla izleyici karşısına çıkan Lucifer dizisi 3. sezondan itibaren Netflix'te yayınlanıyor. Peki, Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix Lucifer 5. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 16:58
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Müjde geldi! Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix Lucifer 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Lucifer 5. yeni sezon ne zaman? Netflix platformunda ekranlara gelen Lucifer dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Daha önce 5. sezon ile final yapacağını duyuran Lucifer, 6. sezon için de onay verdi. Lucifer'ın beşinci sezonu iki kısım halinde yayınlanacak. İlk kısmın tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezon fragmanı izleyiciyi şimdiden ekranlara kilitledi. Neil Gaiman, Sam Kieth ve Mike Dringenberg tarafından yapılan Lucifer'ın 5. sezonu ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müjde geldi! Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix Lucifer 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?

LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN?

Lucifer'ın 16 bölümden oluşan 5. sezonunun 8 bölümden oluşan ilk kısmı 21 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Beşinci sezonun ikinci kısmı ile ilgili tarih ilerleyen vakitlerde belli olacak.

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Müjde geldi! Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix Lucifer 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?

LUCİFER KONUSU

Lucifer dizisi, Cehennem'den ayrılıp Los Angeles'a gelen ve burada bir gece kulübü açan Lucifer'ın LAPD ile çalışarak cezalandırılmayı hak eden suçluların peşine düşmesini anlatıyor.

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Müjde geldi! Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix Lucifer 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?

LUCIFER 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Lucifer 4. sezon 1. bölüm özeti: Chloe, birlikte bir arıcının cinayetini soruşturduğu Lucifer'ın yaptığı şeytani açıklamaların kendisi açısından hiç sorun olmadığı konusunda ısrar eder.

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Müjde geldi! Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix Lucifer 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Lucifer 4. sezon 2. bölüm özeti: Chloe ve Lucifer, bir realite şovunun setinde gerçekleşen cinayeti araştırır. Peder Kinley, planını uygulamaya koyar. Amenadiel, nereye ait olduğunu sorgular.