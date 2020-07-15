Müjde geldi! Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix Lucifer 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Lucifer 5. yeni sezon ne zaman? Netflix platformunda ekranlara gelen Lucifer dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Daha önce 5. sezon ile final yapacağını duyuran Lucifer, 6. sezon için de onay verdi. Lucifer'ın beşinci sezonu iki kısım halinde yayınlanacak. İlk kısmın tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezon fragmanı izleyiciyi şimdiden ekranlara kilitledi. Neil Gaiman, Sam Kieth ve Mike Dringenberg tarafından yapılan Lucifer'ın 5. sezonu ne zaman başlıyor? İşte detaylar...