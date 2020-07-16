16 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! ATV'nin yıldızı Bülent Polat ve eşi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! ATV'nin yıldızı Bülent Polat ve eşi...

ATV'nin fenomen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Bülent Polat, eşiyle gündem oldu. Gaffur karakterine hayat veren Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Bülent Polat, özel hayatıyla magazin dünyası peşine taktı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'daki Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur olarak sevenlerinin dikkatini çeken Bülent Polat'ın ve ünlülerin merak edilen eşleri ile sevgilileri...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 01:18 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 01:21
  • 1
  • 129
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! ATV'nin yıldızı Bülent Polat ve eşi...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, eşiyle dikkat çekti. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova perşembe akşamlarına damgasına vuruyor. Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur'a hayat veren Bülent Polat, dizinin dikkat çeken oyuncuların biri haline geldi. İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 129
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! ATV'nin yıldızı Bülent Polat ve eşi...

Dizide cazgır mı cazgır Saniye ile evli olan Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka bir profil çiziyor. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

  • 3
  • 129
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! ATV'nin yıldızı Bülent Polat ve eşi...

Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen ile sanat dünyasındaki çiftler...

  • 4
  • 129
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! ATV'nin yıldızı Bülent Polat ve eşi...

BURAK ÖZÇİVİT - FAHRİYE EVCEN

  • 5
  • 129
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! ATV'nin yıldızı Bülent Polat ve eşi...

BARIŞ FALAY VE EŞİ ESRA RONABAR