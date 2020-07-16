Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi bakın kim! ATV'nin yıldızı Bülent Polat ve eşi...

ATV'nin fenomen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Bülent Polat, eşiyle gündem oldu. Gaffur karakterine hayat veren Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Bülent Polat, özel hayatıyla magazin dünyası peşine taktı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'daki Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur olarak sevenlerinin dikkatini çeken Bülent Polat'ın ve ünlülerin merak edilen eşleri ile sevgilileri...