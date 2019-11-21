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Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç için 96 yıl hapis cezası isteniyor
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa karakterine hayat veren Adnan Koç, polis ekiplerinin düzenlediği bir uyuşturucu baskınında polise ateş açtıkları için yargılanıyordu. Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç ile birlikte polise direnen ve ateş açtığı belirtilen iki kardeşi için 96'şar yıldan 184'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Giriş Tarihi: 21.11.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 09:57
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