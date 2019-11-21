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Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç için 96 yıl hapis cezası isteniyor

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa karakterine hayat veren Adnan Koç, polis ekiplerinin düzenlediği bir uyuşturucu baskınında polise ateş açtıkları için yargılanıyordu. Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç ile birlikte polise direnen ve ateş açtığı belirtilen iki kardeşi için 96'şar yıldan 184'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 09:57
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Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç için 96 yıl hapis cezası isteniyor

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa karakteriyle tanınan oyuncu Adnan Koç ile kardeşleri hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Adnan Koç, Mehmet Hayri Koç, Ahmet Koç, Şeyhmus Koç ve avukatları katıldı.

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Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç için 96 yıl hapis cezası isteniyor

Savcı, mütalaada Adnan Koç'un, Ataşehir'de bulunan bir kafede, uyuşturucu madde ticareti yapan Sinan Bozburun'dan para karşılığında bir miktar uyuşturucu madde aldığı, bu sırada uyuşturucu operasyonu için mekana gelen polisler Semih İşgüder, Eyüp Herekçi, Zafer Musa Doğan ve Mustafa Kara'ya direndiklerini ve polislere saldırdıklarını aktardı. Burada Adnan Koç'un cebinde kokain, Ahmet Koç'un cebinden ise metamfetamin maddesi çıktı.

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Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç için 96 yıl hapis cezası isteniyor

Sanık Ahmet Koç'un, polis memuru Zafer Musa Doğan'ın vücudunun üst kısmını hedef alarak ateş ettiği ancak silahın ateş almadığı, ayrıca sanıklar Ahmet ve Mehmet Hayri Koç'un, polis memuru Zafer Musa'yı yere yatırarak darp ettikleri ve silahı ensesine dayayarak zorla beklettikleri de belirtildi.

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Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç için 96 yıl hapis cezası isteniyor

Sanıklar Adnan Koç, Ahmet ve Mehmet Hayri Koç'un, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "gece vakti silahla birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" ve "alenen hakaret" suçlarından toplamda 96'şar yıldan 184'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç için 96 yıl hapis cezası isteniyor

ADNAN KOÇ KİMDİR?

Televizyon projelerinin yanı sıra müzik konusunda da tecrübesi bulunan Adnan Koç, 26 Haziran 1981 tarihinde Mardin'de dünyaya geldi. Lisans düzeyinde eğitimini tamamlayam Adnan Koç, müzik eğitimini ise Emin Ongan Üsküdar Musiki Derneği'nde aldı.