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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin şaha kalktı! Paylaşımına binlerce beğeni yağdı

Hercai dizisindeki Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. ATV ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinde adeta şaha kalkan Ebru Şahin yaptığı paylaşımla da sanki bu başarısını anlatır gibi atın üzerine bindi ve şaha kaldırdı. Ebru Şahin'in o anları Instagram hesabında yer aldı.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 10:22
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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin şaha kalktı! Paylaşımına binlerce beğeni yağdı

Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle kariyerinde adeta şaha kalkan ve dörtnala popülerliğe koşan Ebru Şahin, sanki bu başarısını anlatır gibi atın üzerine bindi ve şaha kaldırdı.

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin şaha kalktı! Paylaşımına binlerce beğeni yağdı

Ebru Şahin'in o anları Instagram hesabında yer aldı.

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin şaha kalktı! Paylaşımına binlerce beğeni yağdı

Ünlü oyuncunun hayranları bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdırdı.

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin şaha kalktı! Paylaşımına binlerce beğeni yağdı

Bazı hayranları ise "Düşeceksin kız rahat dur" diyerek espri yaptı.

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin şaha kalktı! Paylaşımına binlerce beğeni yağdı

İşte Ebru Şahin'in beğeni yağan o paylaşımı…