Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin şaha kalktı! Paylaşımına binlerce beğeni yağdı

Hercai dizisindeki Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. ATV ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinde adeta şaha kalkan Ebru Şahin yaptığı paylaşımla da sanki bu başarısını anlatır gibi atın üzerine bindi ve şaha kaldırdı. Ebru Şahin'in o anları Instagram hesabında yer aldı.