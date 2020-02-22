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Hadise ve Kaan Yıldırım arasında şok gelişme! Kriz çıktı

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken yaşanan son dakika gelişmesi ikili arasında kriz yaşandığı iddialarını gündeme getirdi. Hadise'nin sosyal medya hesabından Kaan Yıldırım'ın köpeği ile yaptığı paylaşım sonucu ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İddialara göre, ailelerini de tanıştıran ikilinin arasında fotoğraf krizi çıktı. Kaan Yıldırım'ın bu aşkı göz önüne serdiği için Hadise'ye kızgın olduğu ileri sürülürken Hadise'nin paylaştığı kareyi Instagram hesabından kaldırması iddiaları güçlendirdi.

Giriş Tarihi: 22.02.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 09:48
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Hadise ve Kaan Yıldırım arasında şok gelişme! Kriz çıktı

Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği ile paylaşım yapması geçtiğimiz günlerde aşk söylentilerine sebep olmuş, hatta taze aşıkların birlikteliklerini bir adım öteye taşıdıkları iddia edilmişti.

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Hadise ve Kaan Yıldırım arasında şok gelişme! Kriz çıktı

Ailelerini tanıştırdıkları iddia edilen çift hakkında gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Hadise ve Kaan Yıldırım arasında şok gelişme! Kriz çıktı

Hekimoğlu dizisinde doktor Mehmet Ali'yi oynayan ve geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise arasında fotoğraf krizi yaşandığı iddia edildi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım arasında şok gelişme! Kriz çıktı

Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden sildi. Bu durum akıllara çiftin arasına kara kedi mi girdi düşüncesini getirirken, başka iddialara göre de Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye kızgın olduğu belirtildi. İşte Hadise Kaan Yıldırım ikilisinden son dakika ayrıntıları!

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Hadise ve Kaan Yıldırım arasında şok gelişme! Kriz çıktı

HADİSE-KAAN YILDIRIM AŞKINDA KRİZ!

Hadise ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Konu ile ilgili her geçen gün magazin gündemine detaylar gelirken yeni bir gelişme yaşandı.