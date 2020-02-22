Hadise ve Kaan Yıldırım arasında şok gelişme! Kriz çıktı

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken yaşanan son dakika gelişmesi ikili arasında kriz yaşandığı iddialarını gündeme getirdi. Hadise'nin sosyal medya hesabından Kaan Yıldırım'ın köpeği ile yaptığı paylaşım sonucu ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İddialara göre, ailelerini de tanıştıran ikilinin arasında fotoğraf krizi çıktı. Kaan Yıldırım'ın bu aşkı göz önüne serdiği için Hadise'ye kızgın olduğu ileri sürülürken Hadise'nin paylaştığı kareyi Instagram hesabından kaldırması iddiaları güçlendirdi.