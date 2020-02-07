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Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz’e 'cinsel saldırı' suçundan hapis cezası

Geçtiğimiz yaz oyuncu Müge Boz'la evlenen basketbolcu Caner Erdeniz, 'cinsel saldırı' suçundan hapis cezası aldı. 3 yıl önce Bebek'te bulunan bir barda Deniz B. isimli kadına yönelik 'cinsel taciz' suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Sanık Caner Erdeniz yeniden yapılan yargılamada, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 12:16
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Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz’e 'cinsel saldırı' suçundan hapis cezası

Oyuncu Müge Boz'la evlenen basketbolcu Caner Erdeniz'in 3 yıl önce Bebek'te bulunan bir barda Deniz B. İsimli bir kadına yönelik işlediği 'cinsel taciz' suçundan yargılandığı dava yeniden görüldü.

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Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz’e 'cinsel saldırı' suçundan hapis cezası

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, basketbolcu sanık Caner Erdeniz ve müşteki kadın Deniz B. katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmada hazır bulundu.

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Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz’e 'cinsel saldırı' suçundan hapis cezası

"CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada, müşteki Deniz B.'nin avukatı, " Sanığın eyleminde dokunma şartının gerçekleşmiş olması nedeniyle cezalandırılması gerekmektedir. Burada da tartışılması gereken eylemin ani ve tek hareketle olup olmadığı, sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı hususudur. Sanığın olay tarihinde müştekiye sarılması, birden fazla kez dokunması ve öpmesi birlikte dikkate alındığında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

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Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz’e 'cinsel saldırı' suçundan hapis cezası

Katılan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise, bir önceki yargılamada hükmün "Cinsel taciz" suçundan kurulmadığını belirterek sanığın eyleminde devamlılık unsurunun bulunmasına dikkat çekti. Avukat Boz sanığın, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz’e 'cinsel saldırı' suçundan hapis cezası

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Caner Erdeniz'in avukatı ise son sözünde, "Sanığın beraatini talep ediyoruz. Mahkeme aksi düşüncede ise lehine olan tüm uygulamaların dikkate alınarak karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.