Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz’e 'cinsel saldırı' suçundan hapis cezası

"CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada, müşteki Deniz B.'nin avukatı, " Sanığın eyleminde dokunma şartının gerçekleşmiş olması nedeniyle cezalandırılması gerekmektedir. Burada da tartışılması gereken eylemin ani ve tek hareketle olup olmadığı, sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığı hususudur. Sanığın olay tarihinde müştekiye sarılması, birden fazla kez dokunması ve öpmesi birlikte dikkate alındığında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

