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Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz’e 'cinsel saldırı' suçundan hapis cezası
Geçtiğimiz yaz oyuncu Müge Boz'la evlenen basketbolcu Caner Erdeniz, 'cinsel saldırı' suçundan hapis cezası aldı. 3 yıl önce Bebek'te bulunan bir barda Deniz B. isimli kadına yönelik 'cinsel taciz' suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Sanık Caner Erdeniz yeniden yapılan yargılamada, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Giriş Tarihi: 07.02.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 12:16
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