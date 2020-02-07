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Burcu Esmersoy'un Berrak Tüzünataç yorumu olay oldu! Berrak Tüzünataç...

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç çifti hakkındaki yorumuyla magazin dünyasını salladı. Spor programlarındaki sunuculuk kariyeriyle televizyon dünyasına adım atan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğrafını beğendi. Daha sonra daha da ileri giden Burcu Esmersoy, "Çağırırlarsa düğünlerine de giderim" dedi. Burcu Esmersoy'un bu açıklamaları magazin dünyasını salladı.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 13:10
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Burcu Esmersoy'un Berrak Tüzünataç yorumu olay oldu! Berrak Tüzünataç...

Burcu Esmersoy, Berrak Tüzünataç ve eski eşi Berk Suyabatmaz'ın birlikte pozu için "Çağırırlarsa düğünlerine de giderim" dedi. Burcu Esmersoy'un sevenleri tarafından tepki gördü.

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Burcu Esmersoy'un Berrak Tüzünataç yorumu olay oldu! Berrak Tüzünataç...

Adeta spor dünyasından magazin camisına geçiş yapan Burcu Esmersoy'un özel hayatı merak konusu oldu. Spor basınının takip edilen isimlerinden Burcu Esmersoy'un hangi takımı tuttuğu merak konusu oldu. İşte ünlülerin tuttuğu takımlar...

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Burcu Esmersoy'un Berrak Tüzünataç yorumu olay oldu! Berrak Tüzünataç...

Burcu Esmersoy - Galatasaray

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Burcu Esmersoy'un Berrak Tüzünataç yorumu olay oldu! Berrak Tüzünataç...

Neslihan Atagül - Beşiktaş

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Burcu Esmersoy'un Berrak Tüzünataç yorumu olay oldu! Berrak Tüzünataç...

Hadise - Galatasaray