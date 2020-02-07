Burcu Esmersoy'un Berrak Tüzünataç yorumu olay oldu! Berrak Tüzünataç...

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç çifti hakkındaki yorumuyla magazin dünyasını salladı. Spor programlarındaki sunuculuk kariyeriyle televizyon dünyasına adım atan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğrafını beğendi. Daha sonra daha da ileri giden Burcu Esmersoy, "Çağırırlarsa düğünlerine de giderim" dedi. Burcu Esmersoy'un bu açıklamaları magazin dünyasını salladı.