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Haberler Galeri Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!

Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile bugüne kadar binlerce kayıp kişi bulan Müge Anlı, 'Pati Buldular' projesi ile de kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturmaya başladı. Müge Anlı dünkü canlı yayında oyuncu Sumru Yavrucuk'un mesajını paylaşmış ve kayıp köpeğinin bulunması için yardım istemişti. Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı çağrıdan 4 saat sonra güzel haber geldi.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 14:52
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Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!
Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!

Müge Anlı 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümde oyuncu Sumru Yavrucuk için çağrıda bulunmuştu. 'Pati Buldular' projesi ile kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturan Müge Anlı, Sumru Yavrucuk'un golden cinsi köpeği Toni'nin kaybolduğunu duyurmuştu.

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Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!
Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!

Müge Anlı'nın çağrısı 4 saat sonra karşılık buldu. Sumru Yavrucuk'un köpeği Toni bulundu.

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Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!
Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, Instagram hesabından Müge Anlı ve Toni'nin bulunmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

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Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!
Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!

Müge Anlı, ekibi, Pati Buldular ve izleyici sayesinde Toni evine, oyuncu Sumru Yavrucuk ise köpeğine kavuştu.

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Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!
Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!

NELER YAŞANDI?

Müge Anlı son bölümde (2 Haziran 2020 Salı) ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeği Toni hakkında bilgi paylaştı. Pati Buldular ile kaybolan dostlarımızı yuvalarına kavuşturan Müge Anlı, programın sonunda Sumru Yavrucuk'un Golden cinsi köpeği Toni'nin 6 gündür kayıp olduğu bilgisini paylaştı.