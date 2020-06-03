Müge Anlı'nın Sumru Yavrucuk için yaptığı çağrı 4 saat sonra karşılık buldu!

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile bugüne kadar binlerce kayıp kişi bulan Müge Anlı, 'Pati Buldular' projesi ile de kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturmaya başladı. Müge Anlı dünkü canlı yayında oyuncu Sumru Yavrucuk'un mesajını paylaşmış ve kayıp köpeğinin bulunması için yardım istemişti. Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı çağrıdan 4 saat sonra güzel haber geldi.