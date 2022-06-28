28 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı'nın evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu paylaştı! "Nikah fotoğraflarımız..."

Müge Anlı'nın evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu paylaştı! "Nikah fotoğraflarımız..."

Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evliliğiyle gündeme oturdu. Yeni sezona evli bir kadın olarak başlayacağını söyleyen Anlı 25 Haziran'da nikah masasına oturdu. Aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren ikilinin nikah görüntüleri merak konusu oldu. Anlı sessizliğini korurken, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 28.06.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 13:41
  • 1
  • 18
Müge Anlı’nın evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu paylaştı! Nikah fotoğraflarımız...

Atv ekranlarındaki programıyla milyonların gönlünü fetheden Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evliliğiyle gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Müge Anlı’nın evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu paylaştı! Nikah fotoğraflarımız...

15. yeni sezonda evli bir kadın olacağını belirten Müge Anlı canlı yayında, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!"

  • 3
  • 18
Müge Anlı’nın evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu paylaştı! Nikah fotoğraflarımız...

"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."

  • 4
  • 18
Müge Anlı’nın evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu paylaştı! Nikah fotoğraflarımız...

"Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." dedi.

  • 5
  • 18
Müge Anlı’nın evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu paylaştı! Nikah fotoğraflarımız...

Müge Anlı'nın Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklaması üzerine detaylar geldi. Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği ve geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenildi. Müge Anlı'nın düğünü ise 25 Haziran 2022 Cumartesi günü olduğu ileri sürüldü.