28 Haziran 2022, Salı
Müge Anlı'nın evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu paylaştı! "Nikah fotoğraflarımız..."
Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evliliğiyle gündeme oturdu. Yeni sezona evli bir kadın olarak başlayacağını söyleyen Anlı 25 Haziran'da nikah masasına oturdu. Aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren ikilinin nikah görüntüleri merak konusu oldu. Anlı sessizliğini korurken, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 28.06.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 13:41
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