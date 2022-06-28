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Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman dizisindeki oynadığı sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı! İzleyenleri duygulandırdı
Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğarken, Kuruluş Osman'ın yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın paylaşımı izleyenleri duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 28.06.2022 15:42Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 16:14