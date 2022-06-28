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Haberler Galeri Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman dizisindeki oynadığı sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı! İzleyenleri duygulandırdı

Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman dizisindeki oynadığı sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı! İzleyenleri duygulandırdı

Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğarken, Kuruluş Osman'ın yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın paylaşımı izleyenleri duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 28.06.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 16:14
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Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman dizisindeki oynadığı sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı! İzleyenleri duygulandırdı

Dün gece evinde rahatsızlanan Cüneyt Arkın Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Usta sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

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Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman dizisindeki oynadığı sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı! İzleyenleri duygulandırdı

Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

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Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman dizisindeki oynadığı sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı! İzleyenleri duygulandırdı

Kuruluş Osman dizisinde birlikte rol aldığı Burak Özçivit Instagram'dan veda mesajı yayınladı.

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Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman dizisindeki oynadığı sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı! İzleyenleri duygulandırdı

Özçivit paylaşımında, "O bir efsane Cüneyt Baba… Şu karenin tarifi bile çok başka. Seninle karşılıklı oynamak, sohbet etmek, tecrübenden faydalanmak. Bana, bize kattıklarından dolayı çok teşekkür ederim.

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Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman dizisindeki oynadığı sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı! İzleyenleri duygulandırdı

Mekanın cennet olsun, Betül abla ve ailesinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.