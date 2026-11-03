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Demet Akalın ve Okan Kurt’a ikinci çocuk sorusu! Akalın’dan Google göndermesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Demet Akalın ve Okan Kurt, birlikteliklerinin 15'inci yılını özel bir kutlamayla taçlandırdı. Kutlama öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akalın, Hira'ya kardeş düşünüp düşünmedikleri sorusuna verdiği yanıtla güldürdü.

Demet Akalın ve Okan Kurt’a ikinci çocuk sorusu! Akalın’dan Google göndermesi 1

Demet Akalın ve Okan Kurt, birlikteliklerinin 15'inci yılını özel bir kutlamayla taçlandırdı. Kutlama öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akalın, Hira'ya kardeş düşünüp düşünmedikleri sorusuna verdiği yanıtla güldürdü.

Demet Akalın ve Okan Kurt’a ikinci çocuk sorusu! Akalın’dan Google göndermesi 2

"BİR GOOGLE'LA İSTERSEN"

Çifte, kızları Hira'ya kardeş düşünüp düşünmedikleri soruldu. İkinci çocuk sorusu karşısında esprili bir yanıt veren Demet Akalın, "Sen benim kaç yaşında olduğumu biliyor musun? Bir Google'la istersen." ifadelerini kullandı.

Akalın'ın bu sözleri, basın mensupları arasında gülümseten anlara neden oldu.

Demet Akalın ve Okan Kurt’a ikinci çocuk sorusu! Akalın’dan Google göndermesi 3

DEMET AKALIN VE OKAN KURT NASIL TANIŞTI?

Magazin dünyasının tanınan çiftlerinden Demet Akalın ve Okan Kurt'un tanışma hikâyesi de dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı, eşiyle tanışmalarında "Nasip Değilmiş" adlı şarkının önemli bir rol oynadığını daha önce anlatmıştı.

Demet Akalın ve Okan Kurt’a ikinci çocuk sorusu! Akalın’dan Google göndermesi 4

Akalın, o dönemde çok beğendiği ancak maddi imkânları nedeniyle satın alamadığı şarkıyı daha sonra albümüne almayı başardı. Şarkıyı repertuvarına ekleyen sanatçı, sahne aldığı bir eğlence mekânında parçayı seslendirirken Okan Kurt da dinleyiciler arasındaydı.

Şarkının seslendirildiği sırada ikili arasında göz teması kuruldu. Bu karşılaşma, aşklarının başlangıcı oldu.

Demet Akalın ve Okan Kurt’a ikinci çocuk sorusu! Akalın’dan Google göndermesi 5

2012'DE EVLENDİLER

Tanışmalarının ardından ilişkileri ilerleyen Demet Akalın ve Okan Kurt, 2012 yılında nikâh masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Hira adında bir kızları dünyaya geldi.

Demet Akalın ve Okan Kurt’a ikinci çocuk sorusu! Akalın’dan Google göndermesi 6

15 yıllık birlikteliklerini özel bir kutlamayla taçlandıran çift, yıllar içinde magazin gündeminde sık sık yer aldı. Akalın ve Kurt, kızları Hira ile birlikte aile hayatlarını sürdürüyor.

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