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Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı ile ATV'de ekranlara çıkan avukat hakkındaki gerçekler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki avukat Rahmi Özkan, milyonların dikkatini çekti. Tavırları ve Müge Anlı ile uyumuyla dikkat çeken avukat Rahmi Özkan, büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Programda Müge Anlı'ya gerek görüşleriyle gerek hukuk alanındaki bilgisiyle yardımcı olan avukat Rahmi Özkan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Peki Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan kimdir? İşte merak edilen gerçekler...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 18:37
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Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı ile ATV'de ekranlara çıkan avukat hakkındaki gerçekler

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki avukat Rahmi Özkan, programdaki yorumlarıyla dikkat çekti. Programda Müge Anlı'ya gerek görüşleriyle gerek hukuk alanındaki bilgisiyle yardımcı olan avukat Rahmi Özkan'ın özel hayatı merak konusu oldu.

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Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı ile ATV'de ekranlara çıkan avukat hakkındaki gerçekler

Peki Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan kimdir? Avukat Rahmi Özkan'ın memleketi ve yaşı internet dünyasında araştırıldı. İşte avukat Rahmi Özkan ve ünlülerin yaşları.

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Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı ile ATV'de ekranlara çıkan avukat hakkındaki gerçekler

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı ile ATV'de ekranlara çıkan avukat hakkındaki gerçekler

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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Müge Anlı'daki avukat kimdir? Müge Anlı ile ATV'de ekranlara çıkan avukat hakkındaki gerçekler

SEREN SERENGİL

06 Nisan 1971