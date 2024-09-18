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Müge Anlı'da şaşırtan olay! 'Kurtar beni' diye ses attı! Yayına bağlanıp inkar etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Aybeniz Top ve 3 yaşındaki oğlu 14 Eylül Cumartesi günü İstanbul Esenyurt'tan kayboldu. Sevgilisi Hasan Fırtına canlı yayına gelip bazı iddialarda bulundu. Aybeniz'in kaybolduktan sonra Hasan'a, "Hasan benim gücüm kalmadı. Depo gibi bir yerdeyim. Kurtar beni. Oğlumu bul, anneme teslim et" gibi ses kayıtları attığı ortaya çıktı. Aybeniz Top ise dakikalar içinde bulundu. Yayına bağlanan kadın, ses kayıtlarını inkar etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:01
Müge Anlı’da şaşırtan olay! ’Kurtar beni’ diye ses attı! Yayına bağlanıp inkar etti

24 yaşındaki Aybeniz Top ve 3 yaşındaki oğlu 14 Eylül Cumartesi günü İstanbul Esenyurt'tan kayboldu. Onu aramak için sevgilisi Hasan Fırtına canlı yayına geldi. Dakikalar için Aybeniz Top bulundu. Aybeniz Top; Hasan'dan kaçtığını, aralarında imam nikah dahi olmadığını, Hasan'ın kendisini bayıltana kadar dövdüğünü belirtti. Hasan Fırtına ise Aybeniz'in zorla tutulduğunu, bu sözleri söylemesi için de tehdit edildiğini ileri sürdü.

Müge Anlı’da şaşırtan olay! ’Kurtar beni’ diye ses attı! Yayına bağlanıp inkar etti

Aybeniz'in kaybolduktan sonra Hasan'a gönderdiği ses kayıtları da ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Aybeniz, "Hasan, benim gücüm kalmadı. Depo gibi bir yerdeyim. Kurtar beni. Oğlumu bul, anneme teslim et" diyerek acil yardım istedi. İkilinin 1 yıldır nikahsız bir birliktelik yaşadığı öğrenildi. Arkadaşlıklarının ise 8 yıl önceye dayandığı belirlendi.

Müge Anlı’da şaşırtan olay! ’Kurtar beni’ diye ses attı! Yayına bağlanıp inkar etti

Hasan, hem kendisinin hem de Aybeniz'in inat uğruna başkalarıyla evlenip yuva kurduğunu, ancak sonrasında yeniden birlikte bir hayat kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Hasan, "Ben bir yuva kurmuştum ama Aybeniz'in eşinden ayrılacağını öğrendim. Bu durumun hemen ardından eşimden boşandım. Benim ilk aşkım Aybeniz. Eşim hamileyken bile Aybeniz'in peşinden gidiyordum," ifadelerini kullandı. Hasan'ın kolunda Aybeniz için yaptığı birçok dövme olduğu görüldü.

Müge Anlı’da şaşırtan olay! ’Kurtar beni’ diye ses attı! Yayına bağlanıp inkar etti

Hasan Fırtına'nın güneş kremi ile sırtına yazdığı "Evli" ifadesi hayrete düşürdü. Görseli gören Müge Anlı, "Bari sırtına yazdırsaydın," diyerek esprili bir yorumda bulundu.

Bu sözler üzerine Hasan, "İsterse onu da yaparım, alnıma yazarım," diyerek tepki gösterdi. Hasan'ın bu açıklamaları, stüdyodaki izleyiciler arasında gülüşmelere neden oldu.

Müge Anlı’da şaşırtan olay! ’Kurtar beni’ diye ses attı! Yayına bağlanıp inkar etti

Anlı, Hasan'ın sunduğu ses kayıtlarına inanmamakla birlikte, "Ben bu ses kaydına çok inanamadım. Rol yapma yeteneği yok bence," dedi. Hasan ise Aybeniz'in yasaklı madde kullanıldığını ve bulunduğu ortamda 7 erkek ve 1 kadının bulunduğunu öne sürdü.