Müge Anlı’da şaşırtan olay! ’Kurtar beni’ diye ses attı! Yayına bağlanıp inkar etti

Hasan, hem kendisinin hem de Aybeniz'in inat uğruna başkalarıyla evlenip yuva kurduğunu, ancak sonrasında yeniden birlikte bir hayat kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Hasan, "Ben bir yuva kurmuştum ama Aybeniz'in eşinden ayrılacağını öğrendim. Bu durumun hemen ardından eşimden boşandım. Benim ilk aşkım Aybeniz. Eşim hamileyken bile Aybeniz'in peşinden gidiyordum," ifadelerini kullandı. Hasan'ın kolunda Aybeniz için yaptığı birçok dövme olduğu görüldü.