18 Eylül 2024, Çarşamba
Müge Anlı'da şaşırtan olay! 'Kurtar beni' diye ses attı! Yayına bağlanıp inkar etti
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Aybeniz Top ve 3 yaşındaki oğlu 14 Eylül Cumartesi günü İstanbul Esenyurt'tan kayboldu. Sevgilisi Hasan Fırtına canlı yayına gelip bazı iddialarda bulundu. Aybeniz'in kaybolduktan sonra Hasan'a, "Hasan benim gücüm kalmadı. Depo gibi bir yerdeyim. Kurtar beni. Oğlumu bul, anneme teslim et" gibi ses kayıtları attığı ortaya çıktı. Aybeniz Top ise dakikalar içinde bulundu. Yayına bağlanan kadın, ses kayıtlarını inkar etti.
Giriş Tarihi: 18.09.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:01