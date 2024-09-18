Müge Anlı'da kan donduran iddia: 'Yeğenim ablamı gömdü' Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü?

İfadeyi okuyan Anlı, "Sen verdiğin ifadede anneni gördüğünü söylemişsin. Şimdi yalan söylüyorsun. Çelişkili konuşuyorsun. Seni nasıl tutuklamadılar?" dedi.

Aydın Musaoğlu kendisine yüklenen Müge Anlı'ya "Siz beni suçluyorsunuz. Ben bildiğimi anlatıyorum" diyerek yanıt verdi.

ÇAPRAZ SORGUYA ÇEKSİNLER

Müge Anlı emniyet yetkililerine seslenerek, "Seni çapraz sorguya çeksinler. Aradan yıllar geçtiği için gerçeklerin ortaya çıkmayacağını düşünüyorsun. Ama devlet her şeyi ortaya çıkarır" dedi.