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Müge Anlı'da kan donduran iddia: 'Yeğenim ablamı gömdü' Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü?

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında, 50 yaşındaki 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu'nun 17 yıl önce Kastamonu'da ortadan kaybolmasıyla ilgili şok edici gelişmeler yaşandı. Musaoğlu'nun çocukları, annelerinin şüpheli kaybında ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nu suçladı. Müge Anlı, canlı yayında Aydın Musaoğlu'nun verdiği ilk ifadeyi okudu. İfadedeki çelişkiler dikkat çekerken, evin bahçesinde birinin gömülü olabileceği iddiası kan dondurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:32
Müge Anlı’da kan donduran iddia: 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu öldürüldü mü?

18 yıl önce kaybolan 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nun öldürülüp öldürülmediği merak konusu oluyor.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu öldürüldü mü?

OĞLU MU ÖLDÜRDÜ?

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında, Hatice Musaoğlu'nun kaybolmasıyla ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Musaoğlu'nun kızları Melek ve Cemile, annelerinin kaybında ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nun parmağı olabileceğine dikkat çekti.

Ayrıca, Musaoğlu'nun kızı Sevim, Aydın'ın annesine silah çektiğini öne sürdü. Sevim, "Annemle abim, babamdan kalan parayı bölüşemiyordu. Abim, 'Parayı bana vermediniz' diye anneme silah çekti ve boğuyordu. Annem 'imdat' diye bağırınca ayrıldı" şeklinde konuştu.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu öldürüldü mü?

Hatice Musaoğlu'nun kaybolmasıyla ilgili iddiaların odağındaki Aydın Musaoğlu, Müge Anlı stüdyolarına geldi. Hakkındaki suçlamaları canlı yayında reddeden Aydın, verdiği ilk ifadeyi Müge Anlı'nın sesli bir şekilde okumasıyla izleyicilere duyuruldu.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu öldürüldü mü?

Musaoğlu'nun verdiği ifadelerin birbiriyle çeliştiği görüldü.

"GÖMDÜ SONRA DA CENAZESİNİ KAÇIRDI"

Yayına katılan Hatice Musaoğlu'nun kız kardeşi Halime Hanım da oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halime Hanım, "Yeğenim ablamı gömdü. Evin bahçesine gömecekti. Kazarız diye cenazesini kaçırdı. İki tane de fidan dikilmişti" şeklinde konuştu.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu öldürüldü mü?

İfadeyi okuyan Anlı, "Sen verdiğin ifadede anneni gördüğünü söylemişsin. Şimdi yalan söylüyorsun. Çelişkili konuşuyorsun. Seni nasıl tutuklamadılar?" dedi.

Aydın Musaoğlu kendisine yüklenen Müge Anlı'ya "Siz beni suçluyorsunuz. Ben bildiğimi anlatıyorum" diyerek yanıt verdi.

ÇAPRAZ SORGUYA ÇEKSİNLER

Müge Anlı emniyet yetkililerine seslenerek, "Seni çapraz sorguya çeksinler. Aradan yıllar geçtiği için gerçeklerin ortaya çıkmayacağını düşünüyorsun. Ama devlet her şeyi ortaya çıkarır" dedi.