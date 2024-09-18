18 Eylül 2024, Çarşamba
Müge Anlı'da kan donduran iddia: 'Yeğenim ablamı gömdü' Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü?
Müge Anlı ve Tatlı Sert programında, 50 yaşındaki 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu'nun 17 yıl önce Kastamonu'da ortadan kaybolmasıyla ilgili şok edici gelişmeler yaşandı. Musaoğlu'nun çocukları, annelerinin şüpheli kaybında ağabeyleri Aydın Musaoğlu'nu suçladı. Müge Anlı, canlı yayında Aydın Musaoğlu'nun verdiği ilk ifadeyi okudu. İfadedeki çelişkiler dikkat çekerken, evin bahçesinde birinin gömülü olabileceği iddiası kan dondurdu.
Giriş Tarihi: 18.09.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:32