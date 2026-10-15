2016’dan beri kayıptı! Müge Anlı'daki Mehmet Çabuk dosyasında cinayet itirafı
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir gündemde olan Mehmet Çabuk dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken eski eşi İlknur Düzgün, cinayetin Osmaniye'de işlendiğini öne sürerek İbrahim Düzgün'ü işaret etti.
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mehmet Çabuk dosyasındaki yeni gelişmelerle gündeme geldi. 2016 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Çabuk'un kardeşi Aynur Çabuk, ağabeyinin kayboluşunun aydınlatılması için programa başvurmuş ve çeşitli iddialarda bulunmuştu.
Şüphelerini yengesi İlknur üzerinde yoğunlaştıran Aynur'un açıklamalarının ardından beklenen itiraf geldi. Günlerdir canlı yayında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken İlknur, bugün reklam arasında Müge Anlı'ya bildiklerini anlatacağını söyledi.
CEZAEVİNDEKİ EŞİNE SESLENDİ
Ardından canlı yayına çıkan İlknur, ilk olarak cezaevinde bulunan eşi İbrahim Düzgün'e, "Konuş, bizi kurtar" sözleriyle seslendi. Cezaevindeki İbrahim Düzgün'ün annesi Selma Düzgün de programa telefonla bağlandı.
"CİNAYET OSMANİYE'DE İŞLENDİ!"
İlknur, kayınvalidesi Selma Düzgün'e hitaben, "Anne, artık her şey ortada, zaten belgeli, ispatlı" ifadelerini kullandı. Günlerdir suskunluğunu koruyan ve çelişkili açıklamalarda bulunan İlknur: "Cinayet Osmaniye'de işlendi!" dedi.
Birçok suçtan hüküm giyen ve uzun yıllar cezaevinde kalması beklenen İbrahim Düzgün'ün, polise yakalanmamak için Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı da gündeme geldi.
AYNUR'DAN TEPKİ: "BUNLAR KATİL"
Aynur Çabuk, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına seslenerek şüphelendiği kişileri doğrudan "Bunlar katil" sözleriyle suçladı.
Peki, İlknur ve İbrahim Düzgün'ün annesi de bu cinayete ortak olmuş muydu?
Bu cinayet itirafı, dosyadaki düğümü çözmeye yetecek mi? Mehmet Çabuk dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında incelenmeye devam ediyor.