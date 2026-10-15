27 yaşında, bir çocuk babası olan Mehmet Çabuk, 2016 yılında ailesiyle birlikte yaşadığı Osmaniye'den kayboldu. Aradan geçen yıllara rağmen Mehmet Çabuk'tan haber alınamazken kardeşi Aynur Çabuk, ağabeyinin kaybolmasının ardındaki sır perdesinin aralanması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Ağabeyinin cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüphelenen Aynur Çabuk, iddialarının odağına yengesi İlknur Düzgün'ü aldı.

Mehmet Çabuk'un kaybolmasının ardından geçen yıllar boyunca İlknur Düzgün'ün farklı açıklamaları gündeme geldi. Düzgün, önceki ifadelerinde eşi Mehmet Çabuk'un varlıklı bir kadınla tanışarak yurt dışına kaçtığını öne sürmüştü. İlknur Düzgün'ün, Mehmet Çabuk'tan gıyabında boşandıktan sonra İbrahim Düzgün ile evlendiği de iddialar arasında yer aldı.

Programdaki yüzleşmeler ve çapraz sorgular sırasında İlknur Düzgün'ün açıklamalarında değişiklikler olduğu görüldü. Düzgün, Mehmet Çabuk ile İbrahim Düzgün'ün birlikte evden çıktıklarını belirterek, "İbrahim döndü, Mehmet dönmedi" sözleriyle dikkat çekti.

"Ne biliyorsa anlatmasını istiyorum. Beni şu durumdan çıkartacak tek kişi o. Çünkü ben hiçbir şeyi bilmiyorum. Ortada iki tane çocuğumuz var. O çocukların yuvaya gitmesini istemiyorum. O çocukların rezil olmasını istemiyorum. Başına bir şey getirdi demiyorum. Gözümle görmedim, bilmiyorum. Onun yanından ayrıldı. O biliyor."

15 Ekim 2026 tarihli canlı yayında konuşan İlknur Düzgün, cezaevinde bulunan eşi İbrahim Düzgün'e seslendi. Düzgün, yaşananlara ilişkin bildiklerini anlatmasını istediği eşinin, kendisini içinde bulunduğu durumdan çıkarabilecek tek kişi olduğunu söyledi.

Programın ilerleyen bölümünde yayına telefonla bağlanan gizli bir tanık, İlknur ve İbrahim Düzgün'ün yaşadığı evin arka tarafında kazı çalışması yapıldığını ve bölgeye beton döküldüğünü iddia etti. Çifti yakından tanıdığını belirten tanık, söz konusu çalışmanın ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin konuştu.

Gizli tanık, bahçede kazı yapıldığını, kendilerine buraya havuz yapılacağının söylendiğini ve daha sonra bölgede domuz beslendiğini ileri sürdü. Tanık, domuz beslenmesi nedeniyle şikâyetçi olduklarını da iddia etti.

İlknur Düzgün ise tanığın iddialarını kabul etmedi. Domuz beslendiğini ilk kez duyduğunu söyleyen Düzgün, bahçeli evlerinde beton döküldüğü yönündeki iddiaları da reddetti.