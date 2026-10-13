Osmaniye'de yaşayan Mehmet Çabuk, 2016 yılında henüz 27 yaşındayken ortadan kayboldu. Aradan geçen yaklaşık 10 yıla rağmen kendisinden bir daha haber alınamadı. Mehmet'in izini sürmek isteyen kız kardeşi Aynur Çabuk, Müge Anlı'nın programına katılarak ağabeyinin eski eşi İlknur hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Aynur Çabuk'un anlatımına göre İlknur, Mehmet'i soranlara önce zengin bir kadınla Kıbrıs'a gittiğini, daha sonra ise Irak'ta bulunduğunu söyledi.

Ağabeyiyle geçmişte yaşadığı bir tartışma nedeniyle iki yıl boyunca görüşmediğini belirten Aynur, Mehmet'e ulaşmak için araştırma yapmaya başladığında karşılaştığı gelişmeler karşısında şaşkınlık yaşadı. Genç kadın, İlknur'un İbrahim Düzgün ile gelinlikli düğün fotoğraflarını ve ultrason görüntülerini sosyal medyada görünce şüphelerinin arttığını ifade etti.

İLKNUR İLE İBRAHİM DÜZGÜN NASIL TANIŞTI?

Programda gündeme gelen iddialara göre İlknur, sosyal medyada tanıştığı İbrahim Düzgün'ü eşi Mehmet Çabuk ile tanıştırdı. İkilinin bu tanışmanın ardından arkadaşlık kurduğu ve iş ortaklığı yaptığı öne sürüldü. Ailenin Mersin ve Osmaniye'ye taşınmasında da İbrahim'in etkili olduğu iddia edildi.

İddialara göre İlknur, Mehmet'ten resmen boşanmadan İbrahim Düzgün ile düğün yaptı ve bu birliktelikten bir çocuk dünyaya getirdi. Çocuğun nüfus kaydının ise kayıp Mehmet Çabuk'un üzerine yapıldığı öne sürüldü.