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Müge Anlı’da Mehmet Çabuk bilmecesi! Eski eşinden itiraf niteliğinde açıklama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Osmaniye'de 2016 yılında 27 yaşındayken kaybolan Mehmet Çabuk'un akıbeti, Müge Anlı'nın programında araştırılmaya devam ediyor. Kız kardeşi Aynur Çabuk'un iddiaları ve Mehmet'e ait kimliğin İbrahim Düzgün'de bulunması olayla ilgili soru işaretlerini artırırken kayıp Mehmet Çabuk'un eski eşi İlknur'dan itiraf niteliğinde açıklama geldi.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk bilmecesi! Eski eşinden itiraf niteliğinde açıklama 1

Osmaniye'de yaşayan Mehmet Çabuk, 2016 yılında henüz 27 yaşındayken ortadan kayboldu. Aradan geçen yaklaşık 10 yıla rağmen kendisinden bir daha haber alınamadı. Mehmet'in izini sürmek isteyen kız kardeşi Aynur Çabuk, Müge Anlı'nın programına katılarak ağabeyinin eski eşi İlknur hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk bilmecesi! Eski eşinden itiraf niteliğinde açıklama 2

BOŞANMADAN DÜĞÜN YAPTI

Aynur Çabuk'un anlatımına göre İlknur, Mehmet'i soranlara önce zengin bir kadınla Kıbrıs'a gittiğini, daha sonra ise Irak'ta bulunduğunu söyledi.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk bilmecesi! Eski eşinden itiraf niteliğinde açıklama 3

Ağabeyiyle geçmişte yaşadığı bir tartışma nedeniyle iki yıl boyunca görüşmediğini belirten Aynur, Mehmet'e ulaşmak için araştırma yapmaya başladığında karşılaştığı gelişmeler karşısında şaşkınlık yaşadı. Genç kadın, İlknur'un İbrahim Düzgün ile gelinlikli düğün fotoğraflarını ve ultrason görüntülerini sosyal medyada görünce şüphelerinin arttığını ifade etti.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk bilmecesi! Eski eşinden itiraf niteliğinde açıklama 4

İLKNUR İLE İBRAHİM DÜZGÜN NASIL TANIŞTI?

Programda gündeme gelen iddialara göre İlknur, sosyal medyada tanıştığı İbrahim Düzgün'ü eşi Mehmet Çabuk ile tanıştırdı. İkilinin bu tanışmanın ardından arkadaşlık kurduğu ve iş ortaklığı yaptığı öne sürüldü. Ailenin Mersin ve Osmaniye'ye taşınmasında da İbrahim'in etkili olduğu iddia edildi.

İddialara göre İlknur, Mehmet'ten resmen boşanmadan İbrahim Düzgün ile düğün yaptı ve bu birliktelikten bir çocuk dünyaya getirdi. Çocuğun nüfus kaydının ise kayıp Mehmet Çabuk'un üzerine yapıldığı öne sürüldü.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk bilmecesi! Eski eşinden itiraf niteliğinde açıklama 5

İLKNUR'DAN İTİRAF NİTELİĞİNDE İFADE: "MEHMET, İBRAHİM'İN YANINDAN KAYBOLDU"

Programda dün ve bugün yapılan yüzleşmelerde olayın seyrini değiştiren yeni iddialar gündeme geldi. İlknur'un yayın sonrasında çevresindekilere, "Mehmet ile İbrahim'in beraber evden çıktıklarını, İbrahim'in geri döndüğünü ancak Mehmet'in dönmediğini" söylediği ortaya çıktı. Müge Anlı, bu kritik ayrıntıyı stüdyoda yeniden gündeme getirerek İlknur'dan açıklama istedi.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk bilmecesi! Eski eşinden itiraf niteliğinde açıklama 6

KAYIP ADAMIN KİMLİĞİNİ KULLANIYOR

Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de kayıp Mehmet Çabuk'un kimliği oldu. Mehmet Çabuk'a ait nüfus cüzdanının, daha sonra İlknur ile evlenen İbrahim Düzgün'de bulunduğu ve kimliğin yıllardır İbrahim tarafından kullanıldığı belirtildi.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk bilmecesi! Eski eşinden itiraf niteliğinde açıklama 7

"BENİ DOLANDIRDI"

İlknur'un, İbrahim'in söz konusu kimlikle yaptığı bazı işlemler nedeniyle "Beni dolandırdı" diyerek şikâyetçi olması da dikkat çekti. Müge Anlı, bu şikâyetin Mehmet'in hâlâ hayatta olduğu ve çeşitli işlemler yapmayı sürdürdüğü izlenimini yaratmak amacıyla yapılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk bilmecesi! Eski eşinden itiraf niteliğinde açıklama 8

MÜGE ANLI'DAN TEPKİ

Müge Anlı, İlknur'un anlatımlarındaki çelişkilere dikkat çekerek Mehmet ve İbrahim'in birlikte evden ayrılmaları, İbrahim'in geri dönmesine rağmen Mehmet'in dönmemesi ve sonrasında yaşananlar hakkında İlknur'un neden daha fazla soru sormadığını sorguladı.

Müge Anlı’da Mehmet Çabuk bilmecesi! Eski eşinden itiraf niteliğinde açıklama 9

İLKNUR DÜZGÜN'ÜN SON EŞİNİN DAYISI KONUŞTU!

Canlı yayına katılarak merak edilen soruları yanıtlayan İlknur Düzgün'ün son eşinin dayısı İzzet Gelici, genç kadının Osmaniye'ye gelişiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlknur Düzgün'ün yanında bir çocukla birlikte geldiğini belirten Gelici, aile olarak bu evliliğe başından beri karşı çıktıklarını söyledi.

Gelici, o dönemde kendilerine İlknur'un ailesinin ve yakınlarının olmadığı yönünde bilgi verildiğini belirterek, "Kimin nesi, kimin fesi diye sorduğumuzda, 'Bunun kimi kimsesi yok; evlenmiş, boşanmış. Arkasında kocası, abisi, babası, dayısı yok' diye bize söylediler" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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