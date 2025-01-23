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Müge Anlı'da gözaltına alınan üfürükçü Gönül'ün evinden çıkanlar şoke etti!

Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelen üfürükçü olayı akıllara durgunluk verdi. Almaya'dan Türkiye'ye kaçan iki kardeşin dini duygularını istismar ederek dolandıran Derman Gönül Aytimur, dün canlı yayında gözaltına alınmıştı. Anlattıklarıyla herkes hayrete düşüren Aytimur'un evinde yapılan aramada akla ve gerçeğe aykırı deliller ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:53
Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

Müge Anlı'nın programındaki konuşmaları ve WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle üfürükçü Derman Gönül Aytimur hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

Emin ve Resul Gaygısız kardeşler, Almanya'dan Türkiye'ye kaçan eşlerini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Eşlerinin hemşire olduğunu belirten kardeşler, bir üfürükçünün sözleriyle eşlerinin kaçtığını ve çocuklarını da yanlarına aldıklarını söyledi.

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

"ALMANYA'DA SAVAŞ ÇIKACAK, TÜM MALINIZI SATIN"

Üfürükçü Gönül'ün, aileyi "Almanya'da savaş çıkacak, tüm malınızı satın" diyerek ikna ettiği ve ardından kadınları yanına çektiği öğrenildi.

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

Emine ve Hülya ise günler sonra eşlerinin karşısına çıktı. Üfürükçü kadın Gönül Derman da konu ile ilgili yayına bağlandı. "Mehdi geldi, Bursa'da" ve "Hilafet yakındır" gibi sözlerle yayında naralar atan kadının WhatsApp grubunda peygamberliğini ilan ettiği ortaya çıktı.

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

Üfürükçünün ses kaydında söyledikleri ise kan dondurdu. İşte o sözler:

"Senin eltinin sidikliğini bağladım. Beni çok uğraştırdı. O cezanın en büyüğünü hak etmişti. Yakında ameliyat olacağını duyabilirsin. Kimseye çaktırma. Çay, su hiçbir şey içemeyecek. Allah ona o cezayı verdi. Anca tövbe edip, senden af dilerse açılır. Beter olsun. "

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

"ŞARLATANSINIZ"

Duydukları karşısında çok öfkelenen Müge Anlı, "Ben bunları dinlemeyeceğim. Ben size bu reklamı yaptırmam. O yüzden sizle konuşmuyorum. Dibine kadar size inanmıyorum. Dibine kadar şarlatansınız! İnsanların psikolojik sorunlarından, cehaletlerinden faydalanarak onların üzerinden maddi imkan sağlayan bir şarlatansınız.Yüzünüzü bile dönemiyorsunuz! Bana da hiçbir şey yapamazsın sen. Vız gelir tırıs gider. Ben Emine değilim, Hülya da değilim. Bana hiçbir şey yapamazsın. Rabbim ne biliyorsa o bellidir. Demirden korkan trene binmez!" diyerek tepki göstermişti.

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

Programda yaşanaların ardından ise dün yayın ihbar kabul edildi. Gönül Derman Aytimur, '677 sayılı tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

"PEYGAMBERLERİN SAKALLARI" DEDİ

Gözaltı süreci devam eden fürükçü Gönül'ün evinde akla ve gerçeğe aykırı delillere ulaşıldı. Müge Anlı ve ekibi tarafından edilinilen bilgilere göre; evde bulunan kavanozdaki sakalların Peygamberlere ait olduğunu iddia etti.

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

Aytimur'un ifadelerine de ulaşıldı. Aytimur, programda daha önce gündeme gelen iddiaları kabul etti ve kendisine bir "görev verildiğini" söyledi. Aytimur'un ifadesinde, "Mehdi" olarak bahsettiği kişinin kimliğini de emniyet ekiplerine açıkladığı öğrenildi. Ayrıca, Gönül Derman Aytimur'un adliyeye sevk edilmesi bekleniyor...

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

Gerçeklerin açığa çıkmasına en çok sevinen ise Gaygısız kardeşlerdi...

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

Resul ve Emin Gaygısız, neredeyse 1 aydır görmediği çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

Bu kavuşmanın ardından Emine ve Hülya Gaygısız da Gönül Derman'dan şikayetçi olduklarını söyledi.

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

İki kardeş "Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyorum. Bizim gözlerimizi açmamıza vesile oldu." diyerek gerçekleri gördüklerini söyledi.

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

İki kardeş "Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyorum. Bizim gözlerimizi açmamıza vesile oldu." diyerek gerçekleri gördüklerini söyledi.

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

"KARDEŞLERİ DE AYNI NEDENLERDEN CEZAEVİNDE"

Yayına bağlanan bir izleyici ise Gönül Aytimur'u tanıdığını ve üfürükçü olarak bilinen Aytimur'un kardeşlerinin de aynı suçlardan dolayı cezaevinde olduklarını söyledi.

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

Bir diğer izleyici ise dikkat çeken bir iddiada bulundu. İzleyici, Emine Hanım'ın annesinin oturduğu koltuğun arasına muska koyduğunu iddia etti.

Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

Müge Anlı da koltuğu detaylı inceleyip, "sanmıyorum annesinin öyle bir şey yapacağını" dedi.