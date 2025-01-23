Müge Anlı’da gözaltına alınan üfürükçü Gönül’ün evinden çıkanlar şoke etti!

"ŞARLATANSINIZ"

Duydukları karşısında çok öfkelenen Müge Anlı, "Ben bunları dinlemeyeceğim. Ben size bu reklamı yaptırmam. O yüzden sizle konuşmuyorum. Dibine kadar size inanmıyorum. Dibine kadar şarlatansınız! İnsanların psikolojik sorunlarından, cehaletlerinden faydalanarak onların üzerinden maddi imkan sağlayan bir şarlatansınız.Yüzünüzü bile dönemiyorsunuz! Bana da hiçbir şey yapamazsın sen. Vız gelir tırıs gider. Ben Emine değilim, Hülya da değilim. Bana hiçbir şey yapamazsın. Rabbim ne biliyorsa o bellidir. Demirden korkan trene binmez!" diyerek tepki göstermişti.