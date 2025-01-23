23 Ocak 2025, Perşembe
Müge Anlı'da gözaltına alınan üfürükçü Gönül'ün evinden çıkanlar şoke etti!
Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelen üfürükçü olayı akıllara durgunluk verdi. Almaya'dan Türkiye'ye kaçan iki kardeşin dini duygularını istismar ederek dolandıran Derman Gönül Aytimur, dün canlı yayında gözaltına alınmıştı. Anlattıklarıyla herkes hayrete düşüren Aytimur'un evinde yapılan aramada akla ve gerçeğe aykırı deliller ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:53