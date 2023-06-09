09 Haziran 2023, Cuma
Müge Anlı’da çözülen Lina Nazlı Erbay cinayetinde kan donduran ifadeler! Anne Melisa’yı işaret etti: Üçümüz götürüp buzdolabına koyduk
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Lina Nazlı Erbay cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları ilk defa SEGBİS ile hakim karşısına çıktı. Anne Melisa Erbay'ın bebeğe yemek yedirirken şiddet uyguladığını ve bu yüzden hayatını kaybettiğini ifade eden sanık Muhabbet Toz, "Çocuğu üçümüz birlikte götürdük ve çocuğu buzdolabına koyduktan" dedi.
Giriş Tarihi: 09.06.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 16:22
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