Müge Anlı’da çözülen Lina Nazlı Erbay cinayetinde kan donduran ifadeler! Anne Melisa’yı işaret etti: Üçümüz götürüp buzdolabına koyduk

"ÇOCUĞU ÜÇÜMÜZ BİRLİKTE GÖTÜRDÜK VE BUZDOLABINA KOYDUK"

Lina Nazlı'nın ölümüne anne Melisa'nın neden olduğunu belirten sanık Muhabbet Toz, "Yine evde olduğum bir gün Melisa çocuğu sert bir şekilde sarstı ve çocuk yere düştü. Kafasını çarptı, daha sonra çocuk bayıldı. O sırada Mehmet Aksu'yu aradık. Mehmet Aksu geldi, korktuğumuz için çocuğu hastaneye götürmedik. Mehmet Aksu çocuğa kalp masajı yapmaya başladı. Mehmet Aksu bu böyle olmaz çocuğu bir yere saklamamız gerektiğini söyledi. Melisa bize bu aşamada herhangi bir şey yapmayın demedi. Yarım saat evde bu şekilde oturduk. Ben o an şoka girmiştim hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledim ama kabul etmediler, daha sonra Mehmet Aksu bebeği buzdolabına koymamız gerektiğini söyledi. Mehmet ve bana ait olan iş yeri ancak Mehmet'in adına icra olduğu için benim adıma kayıtlı. İş yerinin arka mutfak kısmına Mehmet Aksu buzdolabı aldı ve oraya koyduk çocuğu üçümüz birlikte götürdük ve çocuğu buzdolabına koyduktan sonra anahtarı bir süre Mehmet'in arabasında kaldı daha sonra Mehmet'in iş yerinde kaldı. Bu süreçten sonra Melisa bizden uzaklaştı. Mehmet ile ilişkileri olduğunu öğrendim, Melisa'nın Mehmet'e karşı bir ilgisi vardı. Evlerimiz ayrıydı ancak yine de Melisa ile görüşüyorduk. Aramız bozulduktan sonra Melisa Müge Anlı'ya çıkıp çocuklarının kayıp olduğunu söyledi. Melisa'nın konuşma kabiliyeti çok iyi olmadığı için pazar günü Müge Anlı'ya çıktıktan sonra avukatıyla konuşup çocuğun yerini polislere söyledi. Melisa zaten çocuklarıyla ilgilenen biri değildi. Melisa 9 ay boyunca gelip çocuklarına bir şey olmamasına rağmen aramız kötü olduktan sonra çocuklarını göstermediklerimizi söyledi. Melisa'yı hiç bir şekilde fuhşa teşvik etmedik parada istemedik bizim zaten iş yerimiz var zaten kendisi zaten bu benim hayatım seviyorum demişti. Annesi babası arkasına düşmesin diye karakola gidip iyi olduğuna dair dilekçe verdi. Ben olay anında Melisa'nın çocuğu sarsıp yere düşürdüğünü gördüm. Mehmet çocuğu severken biraz sert severdi o yüzden ısırık izleri çıkmış olabilir. Ben ısırma ya da çocuğun vücudunda sigara söndürme gibi bir eylemim olmadı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.