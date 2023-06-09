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Haberler Galeri Müge Anlı’da çözülen Lina Nazlı Erbay cinayetinde kan donduran ifadeler! Anne Melisa’yı işaret etti: Üçümüz götürüp buzdolabına koyduk

Müge Anlı’da çözülen Lina Nazlı Erbay cinayetinde kan donduran ifadeler! Anne Melisa’yı işaret etti: Üçümüz götürüp buzdolabına koyduk

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Lina Nazlı Erbay cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları ilk defa SEGBİS ile hakim karşısına çıktı. Anne Melisa Erbay'ın bebeğe yemek yedirirken şiddet uyguladığını ve bu yüzden hayatını kaybettiğini ifade eden sanık Muhabbet Toz, "Çocuğu üçümüz birlikte götürdük ve çocuğu buzdolabına koyduktan" dedi.

Giriş Tarihi: 09.06.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 16:22
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Müge Anlı’da çözülen Lina Nazlı Erbay cinayetinde kan donduran ifadeler! Anne Melisa’yı işaret etti: Üçümüz götürüp buzdolabına koyduk

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Gaziantep'ten katılan Melisa, kayıp 2 çocuğu için yardım istedi. Ailenin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen Gaziantep polisi bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedini derin dondurucuda buldu.

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Müge Anlı’da çözülen Lina Nazlı Erbay cinayetinde kan donduran ifadeler! Anne Melisa’yı işaret etti: Üçümüz götürüp buzdolabına koyduk

Olaya ilişkin ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı davada ilk duruşma bugün Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz, SEGBİS ile katıldı. Duruşma salonunda anne Melisa Erbay, baba Abdurrahman Erbay, Gaziantep Barosu avukatları, Gaziantep Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Türkiye Barolar Birliği avukatları, Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonu, UCİM, ÇODEM avukatları ve diğer yakınları yer aldı.

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Müge Anlı’da çözülen Lina Nazlı Erbay cinayetinde kan donduran ifadeler! Anne Melisa’yı işaret etti: Üçümüz götürüp buzdolabına koyduk

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

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Müge Anlı’da çözülen Lina Nazlı Erbay cinayetinde kan donduran ifadeler! Anne Melisa’yı işaret etti: Üçümüz götürüp buzdolabına koyduk

"MELİSA ÇOCUĞU SERT BİR ŞEKİLDE SARSTI, KAFASINI ÇARPTI, DAHA SONRA ÇOCUK BAYILDI"

Lina Nazlı hasta olduğu için yemek yemekte zorlandığını ve anne Melisa Erbay'ın bebeğe yemek yedirirken şiddet uyguladığını ifade eden sanık Muhabbet Toz, "Üstüme atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Ben öldürmedim. Çocuk hastaydı. Melisa beni aradı eşiyle tartıştığını benimle konuşmak ve kalmak istediğini söyledi. İki çocuğuyla birlikte benim evime geldi sonra akşamları fuhuş yapmaya başladı, daha sonra fuhuş yaptığını anladım, oturduğum ev iş yerime uzak olduğu için iş yerimi değiştirdim. Melisa ve çocukları benim önceki evimde kaldı. 2022 yılı ortalarına doğru Melisa beni aradı çocuğunun düştüğünü söyledi, hastaneye gittik, iç kanama olduğunu söyledi doktorlar. Çocuk hastaydı ama annesinin imzasıyla çıkardık evlerine gittik beraber kaldık. Melisa sürekli gidip gelmeleri devam ediyordu, akşamları arkadaşlarıyla buluşma bahanesiyle çıkıyordu. Lina Nazlı hasta olduğu için yemek yemekte zorlanıyordu, Lina Nazlı'ya yemek yedirirken çocuğa şiddet uyguluyordu. Doktorlar çocuğun sarsılmaması gerektiğini söyledi buna rağmen sarsıyordu, ben de evde olduğum için bunlara şahit oldum. Psikolojik sıkıntıları vardı, gittikçe kötü hale geldi" dedi.

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Müge Anlı’da çözülen Lina Nazlı Erbay cinayetinde kan donduran ifadeler! Anne Melisa’yı işaret etti: Üçümüz götürüp buzdolabına koyduk

"ÇOCUĞU ÜÇÜMÜZ BİRLİKTE GÖTÜRDÜK VE BUZDOLABINA KOYDUK"

Lina Nazlı'nın ölümüne anne Melisa'nın neden olduğunu belirten sanık Muhabbet Toz, "Yine evde olduğum bir gün Melisa çocuğu sert bir şekilde sarstı ve çocuk yere düştü. Kafasını çarptı, daha sonra çocuk bayıldı. O sırada Mehmet Aksu'yu aradık. Mehmet Aksu geldi, korktuğumuz için çocuğu hastaneye götürmedik. Mehmet Aksu çocuğa kalp masajı yapmaya başladı. Mehmet Aksu bu böyle olmaz çocuğu bir yere saklamamız gerektiğini söyledi. Melisa bize bu aşamada herhangi bir şey yapmayın demedi. Yarım saat evde bu şekilde oturduk. Ben o an şoka girmiştim hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledim ama kabul etmediler, daha sonra Mehmet Aksu bebeği buzdolabına koymamız gerektiğini söyledi. Mehmet ve bana ait olan iş yeri ancak Mehmet'in adına icra olduğu için benim adıma kayıtlı. İş yerinin arka mutfak kısmına Mehmet Aksu buzdolabı aldı ve oraya koyduk çocuğu üçümüz birlikte götürdük ve çocuğu buzdolabına koyduktan sonra anahtarı bir süre Mehmet'in arabasında kaldı daha sonra Mehmet'in iş yerinde kaldı. Bu süreçten sonra Melisa bizden uzaklaştı. Mehmet ile ilişkileri olduğunu öğrendim, Melisa'nın Mehmet'e karşı bir ilgisi vardı. Evlerimiz ayrıydı ancak yine de Melisa ile görüşüyorduk. Aramız bozulduktan sonra Melisa Müge Anlı'ya çıkıp çocuklarının kayıp olduğunu söyledi. Melisa'nın konuşma kabiliyeti çok iyi olmadığı için pazar günü Müge Anlı'ya çıktıktan sonra avukatıyla konuşup çocuğun yerini polislere söyledi. Melisa zaten çocuklarıyla ilgilenen biri değildi. Melisa 9 ay boyunca gelip çocuklarına bir şey olmamasına rağmen aramız kötü olduktan sonra çocuklarını göstermediklerimizi söyledi. Melisa'yı hiç bir şekilde fuhşa teşvik etmedik parada istemedik bizim zaten iş yerimiz var zaten kendisi zaten bu benim hayatım seviyorum demişti. Annesi babası arkasına düşmesin diye karakola gidip iyi olduğuna dair dilekçe verdi. Ben olay anında Melisa'nın çocuğu sarsıp yere düşürdüğünü gördüm. Mehmet çocuğu severken biraz sert severdi o yüzden ısırık izleri çıkmış olabilir. Ben ısırma ya da çocuğun vücudunda sigara söndürme gibi bir eylemim olmadı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.